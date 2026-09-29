Khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết tại xã Thắng Mố

Lãnh đạo xã Thắng Mố trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo cho gia đình.

Ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" xã hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa; phần kinh phí còn lại do gia đình, dòng họ đối ứng và tích lũy. Trong quá trình thi công, Ban quản lý thôn cùng bà con đã tích cực đóng góp nhiều ngày công lao động, giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Thắng Mố đã trao trực tiếp kinh phí hỗ trợ làm nhờ ở cùng các phần quà thiết yếu cho gia đình. Lãnh đạo địa phương mong muốn gia đình ông Cháng Chúng Páo sau khi có chỗ ở ổn định sẽ yên tâm lao động sản xuất, tích cực vươn lên thoát nghèo bền vững.