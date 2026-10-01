Để cộng đồng không thuốc lá

Luật Phòng, chống THCTL có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Để luật đi vào cuộc sống, những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống THCTL tỉnh phù hợp với tình hình thực tế (từ tháng 3/2025 đến nay là BCĐ Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân). Trên cơ sở đó, các cấp, ngành chức năng, thành viên BCĐ đã chủ động triển khai các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống THCTL, hiểm họa từ ma túy trá hình dưới dạng thuốc lá điện tử đến học sinh Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn

Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng BCĐ tỉnh thông tin: Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phòng, chống THCTL. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền THCTL, thuốc lá điện tử và các quy định pháp luật trên báo chí, trang thông tin điện tử của ngành và qua các lớp tập huấn. Cùng với phổ biến kiến thức, các cơ sở y tế hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc và tư vấn cai thuốc lá. Để người làm công tác tuyên truyền nắm chắc quy định và có kỹ năng vận động, năm 2026, Sở Y tế đã tổ chức 11 lớp tập huấn với hơn 560 lượt người tham gia. Nội dung tập huấn bao gồm quy định pháp luật, THCTL điện tử, thuốc lá nung nóng; kỹ năng truyền thông, kiểm tra, giám sát; cách rà soát địa điểm cấm hút thuốc, bố trí biển báo và đưa quy định không hút thuốc vào nội quy; điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành.

Ông Hoàng Quang Huy, Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế, Văn phòng Sở Ngoại vụ (cán bộ phụ trách theo dõi và cộng tác viên công tác phòng, chống THCTL tại cơ quan) cho biết: Nhờ tham gia các lớp tập huấn, tôi nắm chắc quy định pháp luật và nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng chống THCTL. Từ đó, tôi chủ động tham mưu lãnh đạo cơ quan đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy cơ quan, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc.

Tại khu vực nông thôn, nội dung tuyên truyền được đưa đến người dân qua tổ chức hội. Trong tháng 4/2026, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn với khoảng 900 hội viên, nông dân tham dự. Các hội viên được tìm hiểu về THCTL đối với sức khỏe, kinh tế gia đình, môi trường sống và được hướng dẫn cách vận động người thân bỏ thuốc lá.

Cùng với hình thức trực tiếp, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Y tế đã phối hợp xây dựng hơn 20 tin, bài, phóng sự về THCTL, các sản phẩm thuốc lá mới, quy định pháp luật và môi trường không khói thuốc để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan, đơn vị còn tuyên truyền qua mạng xã hội, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và lồng ghép nội dung phòng, chống THCTL vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Trong trường học, các cuộc tuyên truyền theo chuyên đề hoặc lồng ghép đã giúp học sinh nhận diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và hiểu nguy cơ đối với sức khỏe. Em Trịnh Phương Vy, học sinh lớp 11A12, Trường THPT Việt Bắc chia sẻ: Đầu năm học này, em và các bạn đã được tuyên truyền sâu về THCTL điện tử và cách phòng chống. Qua tuyên truyền, chúng em nhận biết rõ, thuốc lá rất có hại với sức khỏe và người xung quanh. Từ những suy nghĩ đó, em sẽ không sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào và em cũng sẽ tuyên truyền các bạn của mình không sử dụng.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, công tác tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống THCTL ngày càng đi sâu vào cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng. Từ hiểu đúng quy định đến tự giác thực hiện, mỗi cán bộ, người dân góp phần đưa luật vào đời sống, xây dựng môi trường không khói thuốc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, những người xung quanh.