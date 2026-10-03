Nâng chất lượng các nguồn lực phát triển thành phố

Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn nằm ngay cửa ngõ Sân bay quốc tế Long Thành với nhiều lợi thế đang thu hút doanh nghiệp đến đầu tư.

Để đạt được những mục tiêu mà thành phố đã đề ra, nhiều cuộc hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế… được triển khai. Trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương cũng luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất… nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho địa phương.

Mở rộng không gian phát triển

Đồng Nai nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đồng thời sự hình thành của Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành cùng mạng lưới cao tốc và hệ thống cảng biển lân cận tạo ra một nền tảng hạ tầng kết nối có tính chất đa phương thức. Những yếu tố này cho thấy Đồng Nai có tiềm năng phát triển theo hướng một đô thị cửa ngõ của vùng và là nút trung gian trong mạng lưới kết nối kinh tế rộng hơn.

Phát biểu tại Hội thảo Định hướng phát triển du lịch Đồng Nai trong bối cảnh mới do UBND thành phố tổ chức, Tiến sĩ Lê Thị Hạnh An, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Đồng Nai có vị trí chiến lược với khả năng kết nối đa phương thức, có quy mô kinh tế lớn, cơ cấu ngành bổ trợ, thu hút đầu tư mạnh, nguồn nhân lực dồi dào và tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Đặc biệt, với Sân bay Long Thành, Đồng Nai đang sở hữu một tài sản hạ tầng mà rất ít địa phương có được. Bên cạnh đó, Đồng Nai còn có hệ thống rừng, hồ phong phú; ngành nông nghiệp quy mô lớn, các không gian công nghiệp và logistics, cùng lớp giá trị lịch sử, văn hóa bản địa đặc sắc. Trong quá trình phát triển hiện hữu, một trong những điểm nghẽn của Đồng Nai hiện nay là khả năng kết nối liên vùng và nội thành. Mặc dù thành phố giữ vị trí trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và sở hữu nhiều trục giao thông chiến lược, song hệ thống kết nối thực tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển.

Bên cạnh đó, Sân bay Long Thành và các hành lang kết nối liên vùng cần được tổ chức như một phần của trải nghiệm đô thị, thay vì chỉ là hạ tầng vận tải. Sự hiện diện của sân bay quốc tế có thể mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm trải nghiệm ngắn gắn với thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực địa phương. Đồng Nai phải có một nền tảng quản trị thống nhất, có khả năng kết nối các lĩnh vực giao thông, logistics, du lịch và phát triển đô thị. Đây là điều kiện quan trọng để Đồng Nai có thể triển khai chiến lược đô thị kết nối đa trải nghiệm trong giai đoạn tới.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam, Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An. Ảnh: Ngọc Liên

Tập trung các nguồn lực

Đồng Nai đang tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhiệm vụ đột phá đã xác định đảm bảo sát thực tiễn, rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện nhằm quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số cho cả giai đoạn 2026-2030. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Đến năm 2035, Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Đây là mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Đặc biệt, khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua và ban hành vào cuối tháng 8 vừa qua đã mở đường cho Đồng Nai có cơ hội phát triển các ngành kinh tế như: công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, công nghiệp năng lượng; dịch vụ, thương mại; logistics; khu thương mại tự do; các khu chức năng mới, loại hình kinh tế mới…

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy vào tháng 5-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng: Đồng Nai phải kiến tạo nguồn tăng trưởng mới và phải vượt khỏi giới hạn là trung tâm công nghiệp truyền thống. Với vị thế thành phố, Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.

Lấy Sân bay Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển, thành phố cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển hệ sinh thái đô thị sân bay, dịch vụ hàng không, thương mại, tài chính và các dịch vụ chất lượng cao. Sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị Sân bay Long Thành và vùng phụ cận. Quy hoạch Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức phát triển và tổ chức lại không gian theo hướng đa trung tâm.