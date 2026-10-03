Nối dài những sẻ chia

Sau đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cuối năm 2025, nhà cửa, tài sản chắt chiu bao năm của nhiều gia đình đã trôi theo dòng nước dữ. Trong những ngày khó khăn ấy, sự chung tay của cộng đồng cùng nguồn hỗ trợ từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” đã giúp người dân dựng lại mái nhà, khôi phục đàn gà, heo, từng bước ổn định cuộc sống.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Giữa tháng 9, khu vực nhà bà Trần Thị Hoa (Tổ dân phố Quang Đông, phường Ninh Hòa) rộn ràng tiếng cười nói, lời chúc mừng của hàng xóm khi gia đình bà nhận căn nhà mới từ sự hỗ trợ của dự án. Chồng mất sớm, một mình bà Hoa nuôi 2 người con. Con gái lớn đã lập gia đình nhưng kinh tế còn nhiều khó khăn; con trai thứ hai bị bệnh, không có khả năng lao động. Cuộc sống của mẹ con bà trước đây chủ yếu trông vào mấy luống rau trong vườn. Bản thân bà bị gai cột sống, sức khỏe yếu nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp nhiều năm, sau trận mưa lũ cuối năm 2025 càng hư hỏng nghiêm trọng. Bà Hoa vẫn nhớ ngày cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa đến khảo sát và thông báo gia đình được hỗ trợ xây nhà. Niềm vui đến bất ngờ khiến bà xúc động.

Bà Trần Thị Hoa và ông Huỳnh Trung nhận quà chúc mừng nhà mới của địa phương.

Căn nhà mới rộng 45m² với 2 phòng ngủ, phòng khách và bếp. Tổng kinh phí xây dựng 105 triệu đồng; trong đó, dự án hỗ trợ 20 triệu đồng, Công ty Pharos Energy (Vương quốc Anh) hỗ trợ 80 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 5 triệu đồng. Đúng ngày nhận nhà, cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé qua. Trên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ nhiều năm bươn chải, niềm vui hiện rõ. “Có căn nhà như thế này, tôi mừng lắm. Trước đây, cứ mỗi lần trời mưa tôi lại lo nước dột, chỗ này hứng thau, chỗ kia kê đồ. Bây giờ mẹ con tôi yên tâm rồi”, bà Hoa nói.

Cách nhà bà Hoa không xa, gia đình ông Huỳnh Trung cũng vừa nhận bàn giao căn nhà mới rộng 80m², tổng kinh phí xây dựng 205 triệu đồng; trong đó dự án hỗ trợ 20 triệu đồng, Công ty Pharos Energy hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Có nhà mới, gia đình ông Trung yên tâm ổn định cuộc sống.

Ngược lên xã miền núi Nam Khánh Vĩnh, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Cao Nhâm, thôn Liên Sang. Căn nhà nhỏ từng bong tróc, nền nhà loang lổ do ngập nước sau trận mưa lũ cuối năm 2025 đã được khoác lên diện mạo mới với nền gạch, tường sơn xanh, cửa kính. Ông Cao Nhâm kể, gia đình có 4 người, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương làm bảo vệ của ông nên chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Sau trận lũ, được dự án hỗ trợ 20 triệu đồng, vợ chồng ông vay mượn thêm 10 triệu đồng để sửa lại những phần hư hỏng nặng. Nhìn căn nhà được sửa sang, ông không giấu được niềm vui. “Khoản hỗ trợ đến đúng thời điểm, giúp gia đình tôi giảm bớt gánh nặng sau thiên tai”, ông chia sẻ.

Từng bước ổn định cuộc sống

Ở tuổi 70, bà Trần Thị Nhàn (Tổ dân phố Ninh Phụng 2, phường Ninh Hòa) vẫn tranh thủ ràng những chiếc đế mây tre để có thêm thu nhập. Cuộc sống của gia đình bà vốn gắn với ruộng lúa, vườn dừa và đàn gà. Trước trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, gia đình bà nuôi khoảng 100 con gà. “Khi lũ rút, tôi về nhà nhìn thấy nhà cửa, ruộng vườn tan hoang. Đàn gà nửa trôi mất, nửa chết, lúa cũng mất trắng. Tôi chỉ biết bật khóc vì không biết những ngày tới mình phải xoay xở thế nào”, bà Nhàn nhớ lại. Đầu tháng 6-2026, thông qua dự án, bà được hỗ trợ 7 triệu đồng để khôi phục sinh kế. Có vốn, bà mua con giống, cám và thuốc, từng bước gây lại đàn gà. Từ vài chục con ban đầu, đến nay đàn gà đã hơn 80 con. Tiền bán trứng và gà giống giúp gia đình bà trang trải cuộc sống hằng ngày. “Cả đời tôi chưa bao giờ có được 1 triệu đồng để dành. Với tôi, số tiền 7 triệu đồng này quý lắm”, bà Nhàn chia sẻ.

Bà Trần Thị Nhàn tranh thủ làm những chiếc đế mây tre để có thêm thu nhập.

Nguồn vốn nhỏ đã trở thành điểm tựa để nhiều hộ dân từng chịu thiệt hại sau mưa lũ gây dựng lại cuộc sống. Bị ảnh hưởng nặng sau lũ và nhận được 7 triệu đồng từ dự án, ông Lê Đác (Tổ dân phố 7, phường Ninh Hòa) dùng tiền hỗ trợ mua 100 con gà và cám. Nhờ chăm sóc kỹ, tiêm phòng đầy đủ và tiếp tục gây đàn, đến nay, đàn gà của gia đình ông đã lên khoảng 200 con. Vừa băm chuối, trộn cám cho đàn gà ăn, ông Đác cười vui kể về lứa gà đầu tiên xuất bán. “Gà gia đình tôi nuôi theo kiểu thả vườn, thịt chắc nên thương lái thường đặt mua, đầu ra ổn định. Nhờ số vốn được hỗ trợ, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định”, ông Đác nói.

Ông Lê Thanh Ninh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hòa cho biết: “Trên địa bàn phường có 35 hộ được hỗ trợ để triển khai mô hình nuôi gà. Bên cạnh nguồn vốn, dự án còn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các hộ về kỹ thuật chăn nuôi, phòng và trị bệnh cho gia cầm; cán bộ, tình nguyện viên và lực lượng thú y của địa phương đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăn nuôi cùng các hộ. Riêng Hội Chữ thập đỏ phường thường xuyên hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, giúp các hộ giảm bớt gánh nặng trong thời gian đầu. Số tiền dự án hỗ trợ đến đúng lúc, giúp người dân có điều kiện khôi phục sinh kế. Đặc biệt, đây là nguồn hỗ trợ không hoàn lại nên người dân rất phấn khởi”.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ xã Nam Khánh Vĩnh (bìa trái) tìm hiểu cuộc sống của gia đình ông Cao Nhâm sau khi căn nhà được sửa chữa.

Tại thôn Liên Sang, xã Nam Khánh Vĩnh, vợ chồng bà Cao Thị Nhiện không giấu được niềm vui khi được dự án hỗ trợ 7 triệu đồng để mua 2 con heo đen giống. “Vợ chồng tôi làm thuê nên thu nhập bấp bênh. Sau lũ, tài sản gia đình mất hết. Đầu tháng 6, được dự án hỗ trợ tiền, vợ chồng tôi mua cặp heo giống, làm chuồng trại. Hiện nay, con heo nái đã sắp sinh. Khi có đàn heo con, vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc, gây đàn để có thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống”, bà Nhiện chia sẻ.

Ông Trịnh Vĩnh Sang - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Dự án không chỉ hỗ trợ người dân khắc phục những khó khăn sau mưa lũ mà còn hướng đến phục hồi sinh kế, sửa chữa nhà ở và nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu đã giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sản xuất và tăng khả năng tự ứng phó khi thiên tai xảy ra. Đây cũng là nguồn lực thiết thực góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng chữ thập đỏ cơ sở trong công tác cứu trợ và phục hồi sau thiên tai”.

Những hỗ trợ thiết thực đến từ dự án không chỉ giúp các gia đình vơi đi phần nào khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên, điểm tựa để họ từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai bằng chính nỗ lực của mình.

Từ tháng 3 đến tháng 8-2026, Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại đã hỗ trợ 976 hộ dân với gần 4.000 khẩu tại 4 xã, phường gồm: Nam Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Ninh Phước và Phước Hậu. Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân 4,45 tỷ đồng. Qua dự án, 800 hộ được hỗ trợ tiền mặt từ 2,4 đến 4 triệu đồng để mua sắm lương thực và các nhu cầu thiết yếu; 150 hộ được hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ để mua giống cây trồng, vật nuôi và công cụ sản xuất, từng bước khôi phục sinh kế. Đặc biệt, dự án hỗ trợ sửa chữa nhà cho 26 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, mỗi hộ 20 triệu đồng .