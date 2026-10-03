Khi người trẻ làm nông nghiệp sạch

Anh Hà Anh Thùy chăm chút từng trái dưa lưới để chuẩn bị phục vụ người tiêu dùng.

Từ mảnh vườn gia đình, họ từng bước gây dựng mô hình nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ và đưa những sản phẩm an toàn đến gần hơn với người tiêu dùng.

“Gieo ước mơ xanh” trên mảnh đất quê nhà

Đến khu vườn sinh thái Nhật Khương Farm ở phường Bảo Vinh dễ dàng bắt gặp những trái dưa vàng căng mọng treo mình trên giàn, những luống măng tây xanh mướt hay những trái bí đang lớn. Khu vườn xanh mát hôm nay là thành quả sau nhiều năm 2 anh em Hà Thanh Thy và Hà Anh Thùy miệt mài gây dựng.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành những người nông dân trẻ, 2 anh em từng có nhiều năm làm nghề sơn. Công việc mang lại thu nhập cao nhưng trong sâu thẳm, họ vẫn mong muốn được làm chủ chính mảnh đất của gia đình.

Anh Hà Anh Thùy kể: Cha mẹ anh vốn là những người làm nông. Từ nhỏ, anh đã theo cha vào rẫy, quen với đất, cây và những mùa vụ nối tiếp nhau. Trong anh luôn có mong muốn biến mảnh đất gia đình thành một khu vườn đẹp. Tuy nhiên, khi ấy điều kiện kinh tế chưa cho phép, còn bản thân anh cũng chưa có kinh nghiệm về nông nghiệp hiện đại.

Khoảng năm 2020, 2 anh em quyết định chuyển hướng. Họ bắt đầu tìm hiểu các mô hình sản xuất trên mạng xã hội, học cách làm nhà màng, chăm sóc cây và thử nghiệm từng loại giống.

Thời gian đầu rất vất vả, với công sức và tiền bạc bỏ ra, mảnh đất từng bỏ hoang dần thay đổi. Từng nhà màng được dựng lên, những luống cây được chăm sóc, từng vụ mùa được thử nghiệm. Thất bại ban đầu không ít, có vụ cây không đạt chất lượng. 2 anh em không nản lòng, vừa làm thêm để kiếm thêm thu nhập vừa chăm chút khu vườn.

Càng làm, tình yêu của 2 anh em với nghề nông càng lớn. Đến nay, khu vườn rộng gần 1ha đã có nhiều nhà màng, trồng luân phiên các loại cây như: dưa lưới, măng tây, bí khổng lồ, ớt, dưa hấu... trong đó, dưa lưới là cây trồng chủ lực. Lợi nhuận mỗi tháng 50 triệu đồng

Điều anh Thùy và anh Thy kiên trì ngay từ đầu là hướng đến nông nghiệp sạch. Các loại cây được chăm sóc theo hướng hữu cơ, nói không với hóa chất nhằm tạo ra những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Cách làm cũng được 2 anh em tính toán để khu vườn có sản phẩm quanh năm. Nhà màng này chuẩn bị xuống giống thì nhà màng khác bước vào giai đoạn thu hoạch. Việc sản xuất trong nhà màng giúp cây trồng ít chịu tác động trực tiếp của thời tiết, từ đó chất lượng sản phẩm dần ổn định hơn.

Có sản phẩm sạch nhưng để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng lại là một câu chuyện khác. Không có nhiều mối quan hệ, 2 anh em phải tự mang dưa đến các cửa hàng trái cây sạch, chợ để giới thiệu. Từng trái dưa được trao tận tay khách hàng cũng là một lần họ lắng nghe, điều chỉnh cách trồng và hoàn thiện chất lượng.

Khi sản phẩm được khách hàng đón nhận, lượng người mua bắt đầu tăng, 2 anh em tiếp tục lựa chọn cách bán trực tiếp cho khách lẻ ở nhiều tỉnh, thành thông qua người quen giới thiệu và các kênh online. Đặc biệt, họ xây dựng mức giá ổn định cho dưa lưới 50 ngàn đồng/kg, thay vì chạy theo những biến động ngắn hạn của thị trường.

Ứng dụng công nghệ làm nông nghiệp sạch

Nếu những nhà màng là nơi 2 anh em gieo trồng những mùa trái mới thì mạng xã hội lại trở thành “cánh đồng” để họ “gieo” thương hiệu.

Từ những thành công bước đầu, trên diện tích gần 1ha, khu vườn Nhật Khương Farm được mở rộng với 6 nhà màng, tạo nên không gian sản xuất đa dạng. Ngoài dưa lưới, họ còn trồng măng tây, bí khổng lồ và nhiều loại rau củ. Những sản phẩm lạ mắt ấy không chỉ giúp khu vườn thêm sinh động mà còn mở ra hướng phát triển mới là du lịch trải nghiệm nông nghiệp.

Theo anh Hà Thanh Thy, vào những ngày cuối tuần, vườn đón các đoàn khách gần xa đến tham quan, tìm hiểu cách trồng cây trong nhà màng và mua sản phẩm.

Điều đáng chú ý là sau khi có kinh nghiệm, 2 anh em không giữ riêng những gì mình biết. Thông qua các kênh online, họ thường xuyên chia sẻ quá trình làm vườn, cách chăm sóc cây và những kinh nghiệm tích lũy được trong thực tế. Có người tìm đến học hỏi, cũng có người chia sẻ lại kinh nghiệm cho họ. Cứ như vậy, những câu chuyện về khu vườn được lan tỏa rộng hơn trên kênh của 2 anh em, hiện có hơn 50 ngàn người theo dõi.

Với họ, mạng xã hội vừa là nơi tìm kiếm khách hàng vừa là cách xây dựng thương hiệu và kết nối những người cùng làm nông nghiệp. Mỗi video, hình ảnh về vụ mùa không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể câu chuyện về cách một người trẻ đang làm nông nghiệp sạch.

Chị Trần Thị Hồng (ở phường Bảo Vinh) là một trong những khách hàng thường xuyên của Nhật Khương Farm cho hay: Gia đình chị thường mua dưa lưới, măng tây xanh tại đây và hài lòng về chất lượng sản phẩm. Việc biết rõ nơi sản xuất cũng khiến chị yên tâm hơn khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình.

Theo ông Trần Văn Việt, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bảo Vinh, anh em Thy và Thùy là những nông dân trẻ có nhiều cách làm sáng tạo, nhất là trong việc nâng cao giá trị sản phẩm.

“Hội Nông dân phường luôn đồng hành với hội viên trong quá trình sản xuất, nhất là hỗ trợ tiếp cận khoa học, công nghệ. Với mô hình của 2 anh em, hội sẽ tiếp tục hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện để các hộ nông dân khác tham quan, học hỏi” - ông Việt cho biết.

Việc kết hợp sản xuất sạch với công nghệ số, xây dựng thương hiệu và hướng đến du lịch nhà vườn mở ra thêm hướng phát triển kinh tế cho nông dân địa phương.

“Ðịnh hướng sau này của chúng tôi sẽ là làm khu này thành vườn sinh thái có cà phê, nghỉ dưỡng, du lịch vườn. Nhưng trước mắt chúng tôi chủ yếu nâng cao chất lượng sản phẩm” - anh Thy chia sẻ.