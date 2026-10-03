Kéo thêm nguồn vốn cho tăng trưởng

Trong 9 tháng qua, vốn nhà nước đạt gần 39,4 ngàn tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước đạt hơn 53,3 ngàn tỷ đồng; vốn FDI hơn 50,2 ngàn tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn như trên có ý nghĩa quan trọng với Đồng Nai khi đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Bởi vì ngân sách nhà nước không đủ và cũng không nên là nguồn vốn chính để tạo ra sản xuất mới.

Đáng chú ý là trong quý III-2026, vốn nhà nước tăng hơn 18,6% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn tốc độ tăng của DN tư nhân trong nước và FDI. Điều này cho thấy đầu tư công đang tiếp tục đóng vai trò “mở đường”, nhất là với hạ tầng giao thông, đô thị và các công trình tạo không gian phát triển mới. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chi phí logistics, chi phí tiếp cận đất đai và thời gian lưu thông hàng hóa có điều kiện giảm xuống, từ đó tạo sức hút đối với dòng vốn tư nhân.

Tuy nhiên, đầu tư công chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi tạo ra động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng Nai cần có chính sách để thu hút tốt hơn nữa vốn đầu tư trong nước và FDI. Dòng vốn trong nước, đặc biệt là khu vực DN tư nhân, cần được xem là động lực quan trọng để mở rộng quy mô kinh tế. Trong 9 tháng của năm 2026, Đồng Nai thu hút vốn đầu tư DN tư nhân hơn 53,3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả nêu trên cho thấy, khu vực này đang có dư địa phát triển rất lớn.

Muốn kéo thêm vốn tư nhân, Đồng Nai phải làm cho DN thấy đầu tư vào thành phố có thể triển khai nhanh dự án và ít rủi ro pháp lý. Muốn vậy, những điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và kết nối hạ tầng phải được xử lý theo từng dự án, từng nhóm ngành.

Đồng Nai có nhiều lợi thế như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành; gần 90 khu công nghiệp, khu kinh tế được quy hoạch; giao thông kết nối thuận lợi… Thành phố đã xây dựng danh mục dự án trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistics, đô thị, du lịch… để mời gọi DN đầu tư. Vấn đề DN cần là khả năng triển khai dự án nhanh, từ mặt bằng, thủ tục đến xây dựng.

Với Đồng Nai thu hút thêm nhiều vốn FDI chưa đủ, cần chọn được những dự án tạo ra giá trị gia tăng cao và liên kết được DN trong nước để cùng phát triển. Khu vực DN tư nhân trong nước cần khuyến khích dòng vốn đưa vào sản xuất công nghiệp hỗ trợ, logistics, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và những ngành có khả năng tạo ra giá trị cao, tránh tập trung quá lớn vào các lĩnh vực mang tính đầu cơ.

Năm 2026 và những năm tới, Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng cao nên cần phải xây dựng được thể chế đột phá, chính sách huy động nguồn lực đầu tư vào các dự án mở rộng nhanh năng lực sản xuất. Như vậy dòng vốn đầu tư mới tạo ra sức bật tăng trưởng cao cho thành phố.