Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 46 triệu khách
Trong 9 tháng đầu năm 2026, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 46 triệu khách, tăng trưởng tích cực từ cả nội địa và quốc tế.
Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt gần 102 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm 2026.
Đáng chú ý, lượng khách quốc tế thông qua đạt hơn 39 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ và khách nội địa đạt hơn 62 triệu lượt, tăng 11%.
Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 9 tháng đạt 1,4 triệu tấn tương ứng mức tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025.
Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 46 triệu khách, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khách quốc tế đạt gần 15 triệu lượt, tăng 3%; khách nội địa đạt hơn 31 triệu lượt, tăng 11%.
Riêng trong tháng 9, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 12,5 triệu lượt với khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, khách nội địa đạt 8 triệu lượt.
Lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong tháng 9 đạt hơn 168 nghìn tấn, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.
Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 5,7 triệu khách, tăng 34,7% so với tháng 9/2025. Khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, khách nội địa đạt 4 triệu lượt.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cac-hang-hang-khong-viet-nam-van-chuyen-hon-46-trieu-khach-post362685.html