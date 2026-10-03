Ngân hàng rao bán khoản nợ 68,7 tỷ đồng của doanh nghiệp liên quan Út 'trọc'

Agribank Chi nhánh Nhà Bè vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần TM Nước giải khát Khánh An (Công ty Khánh An) theo hợp đồng cấp tín dụng ngày 4/7/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty Khánh An.

Tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại là hơn 68,72 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 43,03 tỷ đồng, dư nợ lãi (tạm tính đến 11/9/2026) là 25,69 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất rộng 2.405m2, có mục đích sử dụng làm câu lạc bộ thể dục thể thao, tại phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM (cũ).

Khoản nợ trên được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.

Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là hơn 65,722 tỷ đồng.

Công ty Khánh An được thành lập tháng 5/2010, với ba cổ đông sáng lập gồm Lê Thị Hoa sở hữu 15%, Lê Thị Thảo 65% và Đinh Ngọc Hùng 20%.

Doanh nghiệp này được chú ý sau khi trở thành một trong những cổ đông lớn của Tổng công ty Cổ phần Công trình Giao thông 1 (Cienco 1). Đầu năm 2017, Khánh An nhận chuyển nhượng hơn 8,5 triệu cổ phiếu Cienco 1 từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này lên 19,21%.

Công ty Khánh An cùng 3 công ty khác là Yên Khánh, An Hiền và Cái Mép từng nằm trong nhóm cổ đông lớn của Cienco 1 và được nhắc đến trong các thông tin liên quan đến ông Đinh Ngọc Hệ (Út 'trọc').