Tăng kết nối giữa lữ hành và xúc tiến du lịch

Không gian quảng bá du lịch Đồng Nai do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thực hiện tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Đảng và Nhà nước ta cũng đang đặt ra những định hướng phát triển mang tính nền tảng và bứt phá cho ngành du lịch.

Ngành kinh tế mũi nhọn

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực tăng trưởng mới của đất nước; chuyển mạnh từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng cao; hình thành hệ sinh thái kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam tạo nền tảng để phát huy văn hóa như một nguồn lực sáng tạo, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam. Chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cũng mở ra không gian liên kết vùng rộng lớn hơn; đồng thời đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy xúc tiến, hợp nhất dữ liệu và tái định vị hình ảnh điểm đến phù hợp.

Những chuyển động này đòi hỏi công tác xúc tiến, quảng bá phải đổi mới tư duy và phương thức tiếp cận; chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị, lấy văn hóa, con người, trải nghiệm và tính sáng tạo làm lợi thế cạnh tranh, qua đó nâng cao giá trị trải nghiệm và đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 với chủ đề: Đổi mới - Hợp lực - Bứt phá, diễn ra ngày 24-9 tại thành phố Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết: Việc tổ chức 2 hội nghị trong một ngày thể hiện cách tiếp cận mới, liên thông giữa lữ hành và xúc tiến du lịch.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nếu công tác lữ hành là cầu nối đưa sản phẩm đến khách hàng thì xúc tiến, quảng bá đóng vai trò mở rộng thị trường, tạo nhận diện, định vị điểm đến và thúc đẩy nhu cầu du lịch. Do đó, cần tạo sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu thị trường, xúc tiến, quảng bá, sản phẩm, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, điểm đến và khách du lịch, hình thành một chuỗi giá trị thống nhất, hiệu quả.

Tạo chuỗi sản phẩm du lịch

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố cho biết: Thời gian qua, trung tâm đã nỗ lực thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài thành phố, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn. Qua các hoạt động xúc tiến, trung tâm tạo môi trường để doanh nghiệp lữ hành, các điểm đến trao đổi, kết nối, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm du lịch.

Thời gian tới, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành khai thác thương mại, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch sẽ khảo sát, kết nối, xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với sân bay, các trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng và điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố; khai thác hiệu quả các tour du lịch, nâng cao giá trị cho du lịch địa phương.

Theo bà Trần Thị Thu Trang, để thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; tập trung đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường dùng chung, kết nối dữ liệu giữa Trung ương, địa phương và doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong phân tích, dự báo thị trường; xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả xúc tiến dựa trên kết quả thực chất.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch HỒ AN PHONG: Với công tác xúc tiến, quảng bá, cần xác định rõ thị trường, phân khúc khách và sản phẩm phù hợp; hoạt động quảng bá phải gắn với doanh nghiệp, đường bay, tour tuyến và năng lực cung ứng thực tế của điểm đến. Xúc tiến không chỉ dừng ở tổ chức sự kiện mà cần tạo kết nối để hình thành sản phẩm, mở rộng thị trường, chuyển hóa thành dòng khách, doanh thu và giá trị cho du lịch. Ðồng thời cần tăng cường huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò chủ động của doanh nghiệp, thay vì chỉ trông chờ vào nguồn lực nhà nước. Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực liên quan, nhất là hàng không, giao thông, văn hóa, thương mại và nông nghiệp; qua đó hình thành các chuỗi sản phẩm có khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của từng thị trường. Việc xúc tiến cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp, dàn trải; đồng thời chú trọng xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia, thương hiệu điểm đến và thương hiệu sản phẩm một cách thống nhất. Cục Du lịch quốc gia