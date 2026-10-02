Cà Mau dồn lực chặng nước rút, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, chặng đường 9 tháng qua, sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã giúp kinh tế-xã hội Cà Mau tiếp tục khởi sắc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị tại đầu cầu cấp tỉnh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt hơn 971.000 tấn (đạt 72,7% kế hoạch, tăng 6,7% so cùng kỳ); trong đó sản lượng tôm tăng đến 9,7%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (bìa trái) tham gia ý kiến phát biểu tại hội nghị.

Lĩnh vực công nghiệp và thương mại-dịch vụ bứt phá mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,7%, sản lượng chế biến thủy sản xuất khẩu tăng 16,8% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 2,1 tỷ USD, hoàn thành 74,7% kế hoạch năm.

Hội nghị được kết nối với điểm cầu 64 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đáng chú ý, ngành du lịch bứt phá mạnh nhờ chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn, đón hơn 7,2 triệu lượt khách (đạt 83,7% kế hoạch, tăng 6,4%), mang lại tổng doanh thu 7.637 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả vượt kịch bản khi chạm mốc 9.933 tỷ đồng, bằng 87% dự toán năm…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương (đứng) tham gia ý kiến về tình hình thiên nhiên ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và sinh hoạt của người dân tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới, đó là tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số dự án còn chậm so tiến độ yêu cầu; tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân chịu áp lực lớn từ biến động giá vật tư, xăng dầu và chi phí đầu vào tăng cao.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cùng với đó, việc tiêu thụ một số nông-thủy sản gặp khó khăn, trong khi rủi ro dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và biến đổi khí hậu (triều cường, sạt lở bờ sông, đê biển) diễn biến phức tạp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy trình bày nghị quyết được thông qua tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh suốt 9 tháng qua.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau, 3 tháng cuối năm 2026 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn nước rút trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải nâng cao trách nhiệm, nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”.

Cùng với đó là rà soát, xử lý dứt điểm nhà, đất và tài sản công dôi dư, tiếp tục đeo bám, đề xuất Chính phủ cho phép vay nguồn vốn với lãi suất 0% để có nguồn lực triển khai Đề án đầu tư xây dựng các Trung tâm hành chính xã bảo đảm yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, lấy giải ngân vốn đầu tư công làm động lực dẫn dắt, giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh thi công các dự án hạ tầng trọng điểm; đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 17-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cấp hạ tầng, tạo xung lực mới cho nền kinh tế; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển, chủ động các phương án sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu; cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội; chú trọng phát triển y tế, giáo dục cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là vùng biên giới biển.