Từ thực tế cho thấy: người lãnh đạo phải thấu hiểu, nắm bắt được sở trường, sở đoản, năng lực và tính cách của từng nhân viên. Vì thế, khi giao việc đúng người, đặt vào đúng vị trí sẽ giúp họ phát huy tối đa năng lực, tạo ra hiệu quả công việc cao nhất cho tổ chức.

“Dụng nhân như dụng mộc”, tiêu biểu và chứng minh hiệu quả rõ nhất là cách sử dụng người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người được Bác dùng đều có những cống hiến to lớn cho đất nước, không phân biệt đảng phái, giai cấp. “Dụng nhân” - hiểu một cách đơn giản nhất là người lãnh đạo giao cho nhân viên dưới quyền một công việc mà tin tưởng rằng, họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người tài thì thời nào cũng có, quan trọng là người lãnh đạo nhìn ra và sử dụng họ để làm việc, cống hiến, đem lại lợi ích cao nhất cho cơ quan đơn vị, rộng ra nữa là cho quê hương, đất nước.

Đối với các cơ quan nhà nước, việc tuyển chọn nhân tài hiện càng trở nên cam go và thách thức hơn bao giờ hết. Nhu cầu về cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn cao, am hiểu công nghệ, có tầm nhìn chiến lược, khả năng phân tích, dự báo và xử lý tình huống phức tạp ngày càng cao. Tuy nhiên, với mức lương, thưởng và chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc khiến việc thu hút và giữ chân nhân tài trong khu vực công gặp nhiều khó khăn.

Việc đánh giá năng lực ứng viên chủ yếu dựa trên hồ sơ, bằng cấp, chứng chỉ, chưa phản ánh đúng thực lực, tiềm năng cũng như các kỹ năng mềm cần thiết. Điều này dễ dẫn đến tình trạng “chọn mặt gửi vàng”. Kết quả là, cơ quan nhà nước có thể tuyển dụng được những người có bằng cấp cao nhưng thiếu năng lực thực hành, thiếu sự năng động, sáng tạo và tinh thần phục vụ Nhân dân. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Đổi mới tư duy, phương pháp tuyển dụng trong khu vực công là một yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Cơ quan tuyển dụng cần chủ động đi “tìm” người tài, đây không chỉ đơn thuần là thay đổi phương thức tuyển dụng mà còn là một cuộc chuyển đổi tư duy sâu sắc, nhận thức đúng đắn về giá trị của con người, coi nhân tài là tài sản quý giá nhất của quốc gia.

Để tìm kiếm được những nhân tài thực sự, các cơ quan tuyển dụng nhà nước cần mở rộng “vùng phủ sóng”, tiếp cận đa dạng nguồn ứng viên tiềm năng. Việc hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu thông qua các buổi giới thiệu việc làm, chương trình thực tập, là cầu nối hiệu quả để tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản. Song song đó, xây dựng và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng cũng là một bước đi quan trọng, giúp các cơ quan nhà nước chủ động hơn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhân tài.

Quan trọng nhất vẫn là xây dựng các quy trình tuyển dụng khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả để không chỉ giúp thu hút được nhiều ứng viên chất lượng mà còn bảo đảm lựa chọn được những người thực sự phù hợp với yêu cầu công việc.

Cần loại bỏ tư duy tuyển dụng theo kiểu “chọn mặt gửi vàng”, dựa trên bằng cấp và các mối quan hệ, thay vào đó là một quy trình bài bản, khách quan, tập trung vào đánh giá năng lực thực chất của ứng viên. Cần đổi mới phương pháp đánh giá năng lực ứng viên, áp dụng cách tiếp cận toàn diện, kết hợp nhiều phương pháp như phỏng vấn, thử việc, bài kiểm tra chuyên môn, kỹ năng mềm, đánh giá IQ để có cái nhìn đa chiều, khách quan và chính xác về năng lực của ứng viên.

Chính sách đãi ngộ là yếu tố quan trọng hàng đầu không thể bỏ qua để thu hút và giữ chân nhân tài. Mức lương, thưởng cần cạnh tranh, xứng đáng với trình độ, năng lực và đóng góp họ cần được quan tâm. Một chính sách đãi ngộ hấp dẫn sẽ là “bệ phóng” cho nhân tài cống hiến hết mình cho đất nước phát triển.