Con trai ông Trần Đình Long dự chi hơn 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu HPG

Ngày 2/10, ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) Trần Đình Long đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG.

Theo thông báo trên HoSE, ông Minh hiện sở hữu 230,65 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 2,732% vốn điều lệ Hoà Phát. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 280,65 triệu đơn vị, tương ứng 2,738% vốn. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7/10 đến 5/11 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, với mục đích tăng sở hữu cổ phiếu.

Với giá đóng cửa HPG phiên 2/10 ở mức 20.050 đồng/cổ phiếu - thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Mã đã giảm khoảng 20% so với hồi đầu năm nay.

Tạm tính tại mức giá trên, số tiền ông Minh phải chi để hoàn tất giao dịch sẽ vào khoảng 1.002,5 tỷ đồng.

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Minh cùng những người có liên quan sẽ tăng sở hữu tại Hoà Phát từ hơn 2,99 tỷ cổ phiếu (tương ứng 35,455% vốn công ty) lên hơn 3 tỷ cổ phiếu HPG (tương ứng 35,461% vốn).

Trong đó, ông Trần Đình Long hiện nắm 2,178 tỷ cổ phiếu HPG, tương ứng 25,797% vốn. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long, sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,879% vốn. Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, nơi ông Trần Vũ Minh là Giám đốc, đang sở hữu 3,98 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 0,047% vốn.

Ông Trần Vũ Minh từng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG trong đợt giao dịch từ tháng 3 đến tháng 4/2026, nhưng thực tế chỉ mua thành công 33,29 triệu đơn vị.

Ảnh minh họa: HPG

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, ngày 1/10, Hòa Phát công bố việc góp vốn vào CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng với tổng giá trị 7.995 tỷ đồng, nâng tổng giá trị vốn góp tại doanh nghiệp này lên 9.915 tỷ đồng, tương ứng 25,13% vốn điều lệ.

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 696 ha, gồm 3 khu đất, dự kiến đáp ứng khoảng 200.000 người. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 60.558 tỷ đồng.

Trong đó, khu đất khoảng 360 ha nằm tại xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3; khu khoảng 23 ha thuộc xã Đông Anh, phân khu XB-2; khu còn lại khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu di tích Cổ Loa. Dự án đã được khởi công từ tháng 2/2026, với thời gian triển khai dự kiến từ quý 1/2026 đến quý 3/2029.