Để chợ Mai Pha thành chợ

Một góc chợ Mai Pha nhìn từ trên cao

Sáng 18/9, chúng tôi khảo sát chợ Mai Pha, một công trình khang trang nhưng không một bóng người. Theo ghi nhận sau 2 tháng đi vào hoạt động đã có gần 60 tiểu thương đăng ký kinh doanh và có 30 tiểu thương ký hợp đồng thuê chỗ tại chợ để kinh doanh buôn bán, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có tiểu thương nào đến bày hàng tại chợ để kinh doanh.

Bà Hoàng Thị Chuyển, trú tại khu phố Mai Pha chia sẻ: Người dân đã quá quen với việc tạt xe vào lề đường mua nhanh mớ rau, con cá mà không phải mất công gửi xe bước vào chợ. Tiểu thương thì sợ vào chợ mất khách vãng lai, trong khi buôn bán ngoài vỉa hè vừa tiện lợi, vừa không phải nộp khoản chi phí. Đây là nguyên nhân khiến cho chợ Mai Pha vắng lặng.

- Chợ Mai Pha có diện tích sử dụng hơn 2.600 m2, đạt tiêu chí chợ hạng 3.

- Chợ có tổng 150 quầy bán hàng gồm: 10 quầy có mái che và 140 quầy bán hàng ngoài trời.

- Hệ thống hạ tầng cấp điện, nước sinh hoạt, thoát nước thải, khu vực vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, thu gom rác thải được đầu tư đồng bộ.

Còn ông Đặng Lý Công, tiểu thương đến từ tỉnh Bắc Ninh bày tỏ: Chúng tôi rất muốn vào chợ vì ở đó cơ sở vật chất sạch sẽ, không gian mua bán an toàn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi vào chợ đóng tiền thuê mặt bằng mà những tiểu thương khác vẫn buôn bán ở vỉa hè, thì chúng tôi sẽ rất khó bán tại chợ. Chúng tôi mong chính quyền thực hiện đồng bộ để tạo sự công bằng.

Cùng chung băn khoăn như ông Công, bà Lại Thị Vĩnh, hộ bán rong mặt hàng rau nêu ý kiến: Gia đình bán rong nhiều năm, giờ vào chợ, chúng tôi rất lo không còn khách quen. Chúng tôi mong chính quyền thực hiện đồng bộ, đã vào chợ là phải vào hết và có chính sách hỗ trợ miễn giảm tiền thuê mặt bằng trong thời gian đầu.

Thói quen "tiện đâu mua đó" và sự tồn tại của các điểm bán hàng rong tự phát đang tạo ra một nghịch lý: Chợ xây xong để không, còn lòng đường, vỉa hè thì bị lấn chiếm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan, môi trường đô thị.

Bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết: Chúng tôi nhận thức rõ chợ Mai Pha không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là điểm nhấn trong công tác lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, hiện UBND phường đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, đối thoại, hỗ trợ cơ chế cho đến xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh tự phát, đưa các tiểu thương vào chợ Mai Pha vào hoạt động từ đầu tháng 10/2026.

Để thực hiện mục tiêu sớm đưa chợ Mai Pha vào hoạt động, ngày 16/9, UBND phường Đông Kinh đã tổ chức đối thoại với các tiểu thương để tuyên truyền và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của tiểu thương. Trên cơ sở đó, UBND phường tiếp tục thực hiện các biện pháp để tháo gỡ.

Theo đó, ngay sau cuộc đối thoại, UBND phường đã báo cáo UBND tỉnh xem xét cho phép UBND phường thực hiện miễn tiền thuê quầy tại chợ Mai Pha trong 1 năm. Cùng đó, UBND phường cũng xây dựng kế hoạch làm việc với các phường để thực hiện đồng bộ việc lập lại trật tự đô thị, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng. Ngoài ra, UBND phường Đông Kinh sẽ làm việc với UBND phường Kỳ Lừa để thống nhất phương án di chuyển toàn bộ các tiểu thương đầu mối mặt hàng rau củ quả kinh doanh trên địa bàn phường Kỳ Lừa chuyển về chợ Mai Pha.

Ông Tống Quang Vinh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Đông Kinh cho biết: Để sớm đưa chợ Mai Pha vào hoạt động, phòng đã tham mưu UBND phường phương án xúc tiến thương mại tại chợ Mai Pha. Theo đó, phường sẽ thiết lập các quầy hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại chợ và tổ chức phiên chợ theo tuần tại chợ Mai Pha để cung cấp đa dạng hàng hóa cho người tiêu dùng.

Ông Đào Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Kinh cho biết thêm: Để thực hiện mục tiêu đưa chợ Mai Pha đi vào hoạt động từ đầu tháng 10 này, MTTQ phường đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm việc không mua bán tại các vị trí lòng đường, vỉa hè và thực hiện mua bán hàng tại các chợ trên địa bàn trong đó có chợ Mai Pha.

Việc UBND phường Đông Kinh đang thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt tin rằng chợ Mai Pha sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, trở thành một điểm giao thương sầm uất, văn minh, góp phần lập lại trật tự đô thị và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.