TPHCM: Biến những quyết sách thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 22/9, Kỳ họp thứ Năm, HĐND TPHCM khóa XI đã họp phiên bế mạc. kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 38 nghị quyết. Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì phiên họp.

Ngừng cung cấp điện, nước công trình vi phạm là cần thiết

Quang cảnh phiên bế mạc

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành các dự thảo Nghị quyết, đặc biệt là 24 dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách được giao tại Luật Phát triển đô thị. Đồng thời, đại biểu cũng góp ý các nội dung tập trung vào tính pháp lý, khả thi, nguồn lực và tác động của các chính sách được trình tại kỳ họp.

Đối với dự thảo Nghị quyết về áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đại biểu đề nghị làm rõ trình tự, thủ tục tạm dừng quyết định; xác định cụ thể các trường hợp áp dụng và thời hạn thực hiện.

Đại biểu đề nghị phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp, nghiên cứu phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã để kịp thời xử lý vi phạm ngay từ đầu; đồng thời bổ sung quy trình khôi phục cấp điện, nước khi nguyên nhân vi phạm không còn.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn nêu ý kiến

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn cho rằng cần làm rõ việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo tờ trình của UBND TPHCM. Theo đại biểu, nhà nước đã có quy định về thi công trong lĩnh vực xây dựng nhưng thời gian qua việc thực hiện chưa hiệu quả, vì vậy cần phân tích kỹ trước khi ban hành quy định mới.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt lưu ý các trường hợp người dân sửa chữa nhà ở, bởi ranh giới giữa “sửa chữa” và “xây dựng” có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau. “Cải tạo mặt tiền, sửa nội thất, nâng hoặc sửa mái tôn đều là nhu cầu thực tế của nhiều gia đình nhưng có thể vướng mắc nếu quy định không rõ”, ĐB Nguyễn Anh Tuấn nêu.

Theo đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, khi thành phố chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo thì các quy định liên quan trực tiếp đến sinh hoạt phải được xem xét thận trọng, cần làm rõ phạm vi áp dụng, nghiên cứu bổ sung trường hợp xây dựng công trình mới và cân nhắc thời điểm ban hành.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trao đổi

Trao đổi lại, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết với công trình sửa chữa, nếu không ảnh hưởng và không thay đổi kết cấu chịu lực thì không phải xin giấy phép xây dựng. Trường hợp pháp luật quy định bắt buộc xin phép thì phải thực hiện nghiêm; biện pháp xử lý chỉ áp dụng đối với những trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Làm rõ thêm về biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết quy định này từng được áp dụng, sau đó ngưng và nay được pháp luật cho phép áp dụng trở lại đối với 2 đô thị đặc biệt, trong đó có TPHCM. Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, đây là một công cụ cần thiết để xử lý các công trình xây dựng trái phép, nhất là trong bối cảnh có trường hợp vi phạm diễn ra công khai nhưng cơ quan chức năng khó đình chỉ ngay do quy trình xử lý kéo dài.

Phải tập trung cao độ cho 3 tháng cuối năm

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố phải tập trung cao độ cho 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026. Cụ thể là tăng trưởng GRDP trên 10%; thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND TPHCM cam kết nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tổ chức triển khai nhanh, hiệu quả các nghị quyết được HĐND TPHCM thông qua. Thành phố sẽ xác định rõ từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện, trình đầy đủ các nghị quyết triển khai Luật phát triển đô thị tại kỳ họp tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu và chậm tổ chức thực hiện. Thành phố tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, nhất là những dự án có khả năng giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu; không để nguồn lực tiếp tục bị ách tắc do những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. UBND TPHCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố ngay sau kỳ họp phải bắt tay ngay vào việc, không chờ đợi. Không để nghị quyết nằm trên giấy, phải biến những quyết sách hôm nay thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể vào kinh tế xã hội thành phố; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Với sự lãnh đạo của Thành ủy, đồng hành, giám sát của HĐND TPHCM, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Văn Được tin tưởng rằng ý chí chính trị sẽ được chuyển hóa thành hành động, hành động sẽ tạo ra kết quả, và kết quả hôm nay sẽ tạo nền tảng cho bước phát triển cao hơn của thành phố những năm tới.

Cơ chế, chính sách mới phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết Nghị quyết được thông qua chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng sau kỳ họp là phải tổ chức thực hiện nhanh, đồng bộ và hiệu quả, tạo ra những chuyển biến cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho thành phố, người dân và doanh nghiệp. Đối với 24 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và gắn kết quả thực hiện với đánh giá bằng KPI.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu

Các cơ chế, chính sách mới phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, UBND Thành phố cần thường xuyên theo dõi, đánh giá, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc; chủ động quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm giải trình. Trường hợp phát sinh những tác động vượt ngoài dự báo, UBND Thành phố phải kịp thời báo cáo Thường trực HĐND Thành phố để phối hợp xử lý hoặc trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Mục tiêu cuối cùng là mỗi chính sách được ban hành phải đúng về pháp lý, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và tạo ra hiệu quả thực chất. Thực tiễn phát triển của TPHCM luôn phong phú, đa dạng và vận động nhanh. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cũng là quá trình kiểm nghiệm, đánh giá và tiếp tục hoàn thiện chính sách. Những vấn đề chưa được dự báo đầy đủ khi xây dựng nghị quyết phải tiếp tục được nhận diện trong quá trình triển khai. Những cách làm hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; những quy định chưa phù hợp phải kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Thông qua thực tiễn triển khai, thành phố tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để Luật Phát triển đô thị phát huy cao nhất hiệu quả, mở ra không gian và động lực phát triển mới; đồng thời đóng góp những bài học có giá trị cho quá trình phát triển đô thị của cả nước.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết

Để chuẩn bị cho các Nghị quyết sắp ban hành, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND trong xây dựng dự thảo nghị quyết, nhất là những nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị. Các dự thảo phải được rà soát đầy đủ về cơ sở pháp lý và thực tiễn; đánh giá kỹ tác động về kinh tế - xã hội, nguồn lực, ngân sách, phương thức tổ chức thực hiện cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Những nội dung cấp bách, quan trọng phải được ưu tiên, không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực. Quá trình xây dựng chính sách cần tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động trực tiếp; nghiên cứu, chọn lọc kinh nghiệm từ các đô thị phát triển trong khu vực và trên thế giới để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Các Ban HĐND Thành phố được đề nghị tiếp tục chủ động phối hợp với UBND, các sở, ngành trong suốt quá trình xây dựng chính sách; thường xuyên trao đổi với cơ quan soạn thảo, nghiên cứu kỹ hồ sơ và tổ chức thẩm tra thực chất, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo trước khi trình HĐND Thành phố. “Tinh thần chung là không để có khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn; không để những quy định được ban hành nhưng khó thực hiện; song cũng không quá cầu toàn, kéo dài thời gian, làm mất cơ hội phát triển của thành phố”, Chủ tịch Võ Văn Minh nhấn mạnh. Khép lại kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh khẳng định, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đổi mới và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, các nghị quyết được thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực để TPHCM phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.