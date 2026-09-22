Kiểm tra, gỡ khó dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện khảo sát tiến độ Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh có tổng vốn đầu tư 975 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 10,4 ha tại xã Song Lộc và xã Châu Thành, với công suất xử lý 350 tấn rác/ngày, có khả năng nâng lên 500 tấn/ngày. Nhà máy được đầu tư công nghệ xử lý chất thải rắn hiện đại, có khả năng xử lý cả những chất thải tồn lưu, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời thu hồi, tái chế các thành phần có giá trị thành sản phẩm thứ cấp, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải. Dự án khởi động vào tháng 1/2025, dự kiến tiếp nhận rác từ ngày 15/10/2026, vận hành thử nghiệm trong tháng 11 và đưa vào vận hành thương mại từ tháng 12/2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lại Như Ý, Phó Giám đốc Công ty TNHH Greenity Trà Vinh cho biết, đến nay, tổng tiến độ thực hiện dự án đạt hơn 90% tổng khối lượng công trình. Tuy nhiên, dự án đang có nguy cơ chậm khoảng 10-25 ngày so với kế hoạch đăng ký, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng đường dây 22kV đấu nối nhà máy với Trạm biến áp 110/22kV Trà Vinh.

Tại xã Châu Thành, doanh nghiệp đã nhận bàn giao mặt bằng 55/55 vị trí trụ, đạt 100%. Trong khi đó, tại xã Song Lộc, đã bàn giao mặt bằng 110/134 vị trí trụ, còn 24 vị trí trên đất của 12 hộ dân chưa được bàn giao do các hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện (phải) khảo sát tiến độ Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh.

Để bảo đảm tiến độ, Công ty TNHH Greenity Trà Vinh kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, nhất là 24 vị trí trụ còn lại tại xã Song Lộc. Doanh nghiệp đề nghị Điện lực Vĩnh Long phối hợp thống nhất phương án thi công, thời gian cắt điện để đấu nối nhà máy; hỗ trợ đào tạo, cấp chứng nhận vận hành cho đội ngũ kỹ thuật và thống nhất phương án đấu nối điện cho trạm bơm của nhà máy.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong việc ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với Công ty Mua bán điện (EPTC). Theo doanh nghiệp, quá trình đàm phán đã được thực hiện từ tháng 3/2026 nhưng đến nay chưa hoàn tất do còn vướng về cơ sở pháp lý liên quan đến giá điện. Công ty kiến nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị hướng dẫn về giá bán điện, đồng thời có văn bản gửi EPTC để đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng PPA.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung nạo vét kênh Bình La để triển khai đồng bộ với các hạng mục của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong triển khai dự án Nhà máy điện rác Trà Vinh; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để nhà máy có thể đi vào hoạt động trong tháng 10/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện, đây là dự án trọng điểm và đầu tiên của tỉnh xử lý chất thải rắn bằng công nghệ hiện đại này, góp phần giải quyết lượng rác phát sinh trên địa bàn và hướng đến mô hình xử lý phù hợp định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, thủy lợi, đấu nối điện và hợp đồng tiếp nhận, xử lý rác; hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thi công, vận hành dự án. Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan về việc kết nối điện; các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phục vụ dự án.

Đối với 24 vị trí trụ còn vướng tại xã Song Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương thành lập tổ công tác gồm các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Phát triển quỹ đất, doanh nghiệp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, giải thích rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ và lắng nghe ý kiến người dân.

Việc vận động phải thực hiện trên cơ sở giải thích đầy đủ quy định pháp luật; phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng các vị trí trụ trong đầu tháng 10/2026. Trường hợp còn vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp bảo vệ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư bố trí cán bộ thường xuyên phối hợp với các cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện dự án; bảo đảm yêu cầu về môi trường, an toàn lao động. Doanh nghiệp cần chủ động nguồn lực để xử lý, hỗ trợ kịp thời những phát sinh liên quan đến người dân, đồng thời tăng cường phối hợp, đồng hành với địa phương trong quá trình vận hành dự án.

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 20 bãi rác, trong đó có hai bãi rác cấp tỉnh, còn lại do cấp xã quản lý. Mỗi ngày, địa phương phát sinh khoảng 1.312 tấn chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, trong đó khoảng 95,3% vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, gây áp lực lớn đối với công tác bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, trong đó có Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh, được tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nhằm từng bước thay thế phương pháp chôn lấp, nâng cao năng lực xử lý chất thải, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.