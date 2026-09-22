Tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng, tạo động lực bứt phá những tháng cuối năm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận tại Hội nghị lần này là phương án giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư; kế hoạch xây dựng Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; phương án giao UBND tỉnh triển khai Dự án đường hầm Tam Đảo kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét tiến độ hệ thống công trình chống ngập, lụt khu vực trung tâm tỉnh; việc thu hồi than từ sản phẩm ngoài than tại mỏ Khánh Hòa và điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý về hai xã Ba Bể, Đồng Phúc; nhóm tờ trình dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền tập trung vào điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2026; sửa đổi quy định về phí, lệ phí; phân bổ vốn cho giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Hội nghị cho ý kiến về học bổng đối với học sinh trường chuyên; hỗ trợ xi măng; cải tạo giao thông tại các xã khó khăn; quy hoạch khu vực TOD gắn với đường sắt; mức chi của cơ quan Đảng và Kỷ niệm chương của tỉnh.

Về việc cho ý kiến chủ trương giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và chủ trương thu hồi khoáng sản (thu hồi than từ sản phẩm ngoài than) trong phạm vi diện tích thực hiện Dự án đầu tư khai thác khoáng sản mỏ than Khánh Hòa, phường Quan Triều và phường Quyết Thắng, các đại biểu đề nghị cơ quan tham mưu tập trung làm rõ căn cứ pháp lý, tính cấp thiết và hiệu quả của từng chính sách, dự án.

Đối với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông các xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, một số ý kiến đề nghị xác định rõ nguồn vốn, thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải, bảo đảm nguồn lực hướng đúng đối tượng.

Đối với các công trình hạ tầng, liên kết vùng, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ giữa quy hoạch, đất đai, giao thông, giải phóng mặt bằng và công tác bảo vệ môi trường.

Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chuyên môn có liên quan làm rõ nguyên nhân việc chậm tiến độ đối với một số công trình, dự án trên địa bàn, đồng thời nêu giải pháp để đảm bảo các dự án này về đích đúng kế hoạch.

Tại Hội nghị lần thứ 21, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và 9 tháng năm 2026; tiến độ 20 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, cùng một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, các cơ chế, chính sách được xem xét lần này đều hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi kịch bản tăng trưởng hai con số của tỉnh trong năm 2026.

Những kết quả tích cực thời gian qua, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, thu hút FDI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước đang tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh theo dõi sát các chỉ số, kịch bản tăng trưởng; chủ động điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giải phóng mặt bằng đối với cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách.

Quý III phải được xác định là giai đoạn tăng tốc, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần đẩy nhanh quy hoạch, xây dựng đối với 8 xã dự kiến lên phường; tăng cường giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt, ùn tắc giao thông, văn minh đô thị.

Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với các ngành, địa phương.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục đánh giá công tác cán bộ sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và các chỉ số KPI, bảo đảm khách quan, công tâm; trường hợp cần thiết tham mưu điều chuyển để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đồng chí đề nghị các cấp, ngành phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt; cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch có tính khả thi cao, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đối với các nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua về mặt chủ trương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện trước khi ban hành, bảo đảm các cơ chế, chính sách bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2026.