Hà Nội xử lý 'chợ cóc', tăng giải pháp chống tái lấn chiếm

Hoàn thành giải tỏa 220 điểm

Theo báo cáo của Sở Công Thương, thực hiện Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26-12-2025 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố, công tác rà soát, giải tỏa đang được các địa phương tập trung thực hiện theo từng nhóm, từng lộ trình cụ thể. Đến nay, toàn thành phố đã giải tỏa 220 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát, tăng 4 điểm so với tuần trước. Trong đó, 74/74 điểm thuộc nhóm 1 đã hoàn thành giải tỏa, đạt 100%; nhóm 2 hoàn thành 118/118 điểm, đạt 100%; nhóm 3 hoàn thành 20/23 điểm, đạt 87%; nhóm 4 hoàn thành 8/16 điểm, đạt 50%.

Hà Nội triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Ảnh: PV

Kết quả trên đã góp phần cải thiện rõ rệt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tại nhiều khu vực. Việc xử lý được thực hiện gắn với kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân và tổ chức lực lượng duy trì kết quả sau giải tỏa.

Theo lộ trình của Kế hoạch số 373/KH-UBND, hiện còn 11 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát tiếp tục được xử lý trong giai đoạn 2026-2027. Trong đó, 3 điểm thuộc nhóm 3 phải hoàn thành trước ngày 30-12-2026; 8 điểm thuộc nhóm 4 phải hoàn thành trước ngày 30-6-2027. Ngoài 231 điểm được xác định trong Kế hoạch số 373/KH-UBND, các địa phương cũng đã xử lý thêm 8 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát nằm ngoài danh mục. Sở Công Thương đã đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm những điểm tái hoạt động cũng như các điểm kinh doanh tự phát phát sinh ngoài danh mục.

Qua rà soát, cơ quan chức năng cũng ghi nhận 6 điểm đã giải tỏa nhưng có thời điểm tái lấn chiếm nhỏ lẻ khi không có lực lượng chức năng và 2 điểm phát sinh mới. Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 4419/SCT-QLTM ngày 25-5-2026 đề nghị UBND các phường, xã khẩn trương kiểm tra, xử lý. Đến nay, cả 6 điểm tái phát và 2 điểm phát sinh mới đã được xử lý dứt điểm.

Ngày 4-9-2026, Sở Công Thương tiếp tục ban hành Văn bản số 8444/SCT-QLTM đề nghị UBND các xã, phường tăng cường triển khai xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát; đồng thời thường xuyên phối hợp, đôn đốc thực hiện đúng lộ trình thành phố giao.

Việc giải tỏa “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát là cần thiết. Ảnh: PV

Bà Đinh Thị Thu Giang (phường Đại Mỗ) cho biết, việc giải tỏa “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát là cần thiết, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. “Người dân chúng tôi cũng mong thành phố xử lý dứt điểm các điểm họp chợ tự phát. Tuy nhiên, sau khi giải tỏa, cần bố trí chợ hoặc điểm kinh doanh phù hợp, thuận tiện để người dân vẫn có nơi mua bán hàng thiết yếu, tiểu thương có chỗ làm ăn ổn định. Có như vậy việc giải tỏa mới duy trì được lâu dài”, bà Thủy chia sẻ.

Gắn giải tỏa với bảo đảm sinh kế

Mặc dù đạt kết quả tích cực, việc xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát vẫn còn những khó khăn nhất định. Đây là hoạt động gắn trực tiếp với sinh kế của một bộ phận người dân nên tại một số nơi, việc chấp hành sau giải tỏa chưa thực sự bền vững; có trường hợp còn chây ỳ, chống đối lực lượng chức năng.

Ngoài ra, tại một số địa bàn chưa có chợ hoặc số lượng chợ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu dân sinh. Trong khi đó, thói quen mua bán của một bộ phận người dân vẫn tạo điều kiện để các điểm kinh doanh tự phát hình thành trở lại; lực lượng thực thi nhiệm vụ tại cơ sở còn mỏng. Việc ra quân kiểm tra, xử lý và tuyên truyền có thể thực hiện thường xuyên nhưng công tác chốt giữ, duy trì trật tự tại các địa điểm sau giải tỏa vẫn gặp khó khăn.

Các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý tái lấn chiếm. Ảnh: PV

Từ thực tế này, Sở Công Thương xác định việc xử lý “chợ cóc” không chỉ dừng ở giải tỏa mà phải gắn với các giải pháp chống tái lấn chiếm và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đời sống người dân.

Sở tiếp tục phối hợp các đơn vị rà soát, nắm bắt tình hình tại những điểm đã giải tỏa để kịp thời yêu cầu UBND các phường, xã xử lý khi phát sinh tái lấn chiếm. Đối với UBND các phường, xã, yêu cầu đặt ra là kiên trì thực hiện giải tỏa theo lộ trình của Kế hoạch số 373/KH-UBND; đồng thời triển khai các giải pháp chống tái phát, không để phát sinh mới.

Công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý và bố trí lực lượng chốt giữ tại các điểm đã giải tỏa cần được duy trì thường xuyên. Các địa phương cũng được khuyến khích áp dụng những biện pháp phòng ngừa phù hợp như kẻ vạch, cắm biển cấm, tiếp nhận phản ánh của người dân qua các ứng dụng số và hệ thống camera giám sát.

Bên cạnh đó, thành phố định hướng các địa phương nghiên cứu mô hình quản lý linh hoạt, phù hợp với đặc thù an sinh tại cơ sở. Những tiểu thương tại các điểm bị giải tỏa có thể được rà soát, sắp xếp vào các vị trí kinh doanh còn trống tại chợ chính quy hoặc các điểm kinh doanh tạm thời có quản lý, nhất là tại những phường, xã chưa có chợ hoặc hạ tầng thương mại chưa đáp ứng nhu cầu.

Về lâu dài, việc xử lý “chợ cóc” cần được đặt trong tổng thể phát triển hạ tầng thương mại và hệ thống chợ dân sinh. Thành phố sẽ triển khai Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các chợ nhằm tạo mặt bằng kinh doanh ổn định, từng bước đưa các tiểu thương tại “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát sau giải tỏa vào hoạt động hợp pháp, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa thiết yếu của người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Thơm (phường Hà Đông), việc thành phố kiên quyết giải tỏa “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát là cần thiết, bởi hoạt động buôn bán trên lòng đường, vỉa hè không chỉ ảnh hưởng giao thông, mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và khó kiểm soát chất lượng hàng hóa.

“Chúng tôi hiểu và đồng tình với chủ trương của thành phố, nhưng với những người buôn bán nhỏ, việc giải tỏa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và cuộc sống. Vì vậy, mong chính quyền địa phương khi thực hiện cần thông tin, tuyên truyền rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện để tiểu thương được chuyển vào các chợ hoặc điểm kinh doanh có quản lý, phù hợp với nhu cầu mua bán của người dân. Có địa điểm ổn định, để yên tâm làm ăn và chấp hành các quy định”, bà Thơm bày tỏ.

Như vậy, cùng với việc kiên quyết xử lý các điểm kinh doanh tự phát, Hà Nội đang hướng tới giải pháp căn cơ hơn: Duy trì trật tự đô thị đồng thời bảo đảm nhu cầu dân sinh, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh được chuyển vào những không gian thương mại phù hợp, có sự quản lý chặt chẽ theo quy định…