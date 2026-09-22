Khởi công thêm công trình trường học, nới rộng không gian giáo dục hiện đại cho học sinh Thủ đô

Lễ khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên diễn ra vào sáng ngày 22/9.

Dự án được triển khai trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được phê duyệt từ năm 2019. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, UBND phường Kim Liên được giao tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và triển khai dự án.

Đến nay, các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng đã hoàn tất, tạo tiền đề để công trình chính thức được khởi công. Không chỉ là một dự án đầu tư xây dựng trường học với tổng mức đầu tư gần 271 tỷ đồng, công trình còn mở ra kỳ vọng về một không gian giáo dục hiện đại tại khu dân cư giàu truyền thống của Kim Liên, nơi đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội.

Từ những lớp học đầu tiên của Trường THCS Đống Đa năm xưa đến Trường THCS Kim Liên hôm nay là hành trình bền bỉ của một cơ sở giáo dục luôn đồng hành cùng sự trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh.

Phối cảnh Trường THCS Kim Liên tương lai.

Theo thiết kế, Trường THCS Kim Liên có quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 5.098m², tổng diện tích sàn 18.324m². Công trình được đầu tư đồng bộ với hệ thống phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời cùng hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó, các trang thiết bị dạy học cũng sẽ được bổ sung nhằm đáp ứng tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ hướng đến việc mở rộng quy mô trường lớp mà còn đặt mục tiêu xây dựng môi trường học tập phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong bối cảnh giáo dục phổ thông đang chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, kỹ năng và tư duy sáng tạo của học sinh, cơ sở vật chất hiện đại được xem là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học.

Đến tháng 9/2026, Ban Quản lý dự án đã hoàn tất công tác đấu thầu, lựa chọn liên danh gồm 6 doanh nghiệp tham gia thi công. Thời gian thực hiện hợp đồng là 335 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ cho biết, cách đây 54 năm, ngôi trường tiền thân của Trường THCS Đống Đa được thành lập tại khu tập thể Kim Liên với 22 lớp học và khoảng 1.100 học sinh. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nhà trường đã trở thành địa chỉ giáo dục quen thuộc, ghi dấu những kỷ niệm tuổi học trò của nhiều thế hệ người dân địa phương.

"Trong dòng chảy phát triển của Hà Nội, mỗi ngôi trường mới được xây dựng không đơn thuần là sự gia tăng về cơ sở vật chất, mà còn là sự đầu tư cho con người. Và Trường THCS Kim Liên, với lịch sử hơn nửa thế kỷ cùng một diện mạo mới đang thành hình, được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của giáo dục Thủ đô trong những năm tới".

Bước vào năm học 2026-2027, Trường THCS Đống Đa chính thức mang tên Trường THCS Kim Liên. Việc đầu tư xây dựng mới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh hiện tại mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực nội đô, nơi quỹ đất ngày càng hạn hẹp nhưng nhu cầu về môi trường học tập chất lượng cao luôn hiện hữu.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo phường Kim Liên yêu cầu các đơn vị thi công tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực dự án. Đồng thời, nhà trường cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận và khai thác hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trường THCS Kim Liên sẽ không chỉ bổ sung thêm một công trình giáo dục hiện đại cho Thủ đô mà còn góp phần kiến tạo môi trường học tập tốt hơn cho thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.