Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố tiếp công dân

Cùng dự buổi tiếp dân còn có Chánh Thanh tra Công an thành phố cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi tiếp công dân vào sáng 22-9. Ảnh: Trần Danh

Tại buổi tiếp công dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị phản ảnh của công dân về các vấn đề liên quan đến một số lĩnh vực trong đời sống xã hội. Trong đó, các ý kiến phản ảnh chủ yếu liên quan đến pháp luật, các vụ việc về an ninh trật tự, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống xã hội tại các địa bàn cơ sở; một số ý kiến phản ảnh về các vấn đề tranh chấp tài sản gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Đại diện các phòng nghiệp vụ cùng tham gia buổi tiếp dân. Ảnh: Trần Danh

Trên cơ sở các ý kiến phản ảnh của người dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đã tiếp thu, xem xét và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương có liên quan căn cứ vào các quy định của pháp luật, sớm giải quyết để phản hồi cho công dân theo đúng quy định, trình tự thủ tục, tránh gây những bức xúc không đáng có.

Đối với một số vấn đề cấp bách, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo trực tiếp công an các đơn vị, địa phương có liên quan phải tập trung phối hợp cùng các ban, ngành, chính quyền giải quyết dứt điểm, tránh để phát sinh các mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trong đời sống xã hội. Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố cũng chỉ đạo, công an các đơn vị, địa phương, phải thường xuyên, sâu sát các địa bàn cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, sớm giải quyết những vụ việc phát sinh không để ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.