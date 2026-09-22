TP Hồ Chí Minh đã tháo gỡ vướng mắc cho 650 dự án tồn đọng

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Về việc tháo gỡ khó khăn, tính từ trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/04/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài (Nghị quyết 29), TP Hồ Chí Minh có 417 dự án đã được xử lý với 17.000 ha đất và có tổng giá trị đầu tư 206.000 tỷ đồng. Kể từ thời điểm thực hiện Nghị quyết 29, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh đã tổng hợp được 921 dự án, bao gồm 421 dự án chuyển tiếp từ trước thực hiện Nghị quyết 29 và 500 dự án được cập nhật mới.

Đến nay, sau thời gian vào cuộc xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh, đến nay đã có 233 dự án, chiếm 25,3% tổng số dự án được ghi nhận đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Còn lại 688 dự án, chiếm 74,7%, các sở, ngành đã đề xuất được phương án xử lý trong thời gian tới.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp có thẩm quyền và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan trung ương và thành phố, qua đó đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho 650 dự án tồn đọng, kéo dài, góp phần hỗ trợ thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh những tháng đầu năm 2026 đã có chuyển biến tích cực với 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn với tổng số 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 nhà thấp tầng, tăng 1,64 lần so với năm 2025 (chỉ có 16.671 căn nhà đủ điều kiện huy động vốn) và giá nhà có dấu hiệu “chững lại”.

“Giá nhà có xu thế giảm nhưng do lãi suất vay quá cao, khó tiếp cận vốn tín dụng nên sức mua đang rất yếu, ảnh hưởng đến dòng tiền và tính thanh khoản của doanh nghiệp bất động sản và thị trường bất động sản vẫn đang rất thiếu sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu thực là nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà ở cho thuê giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, nhà ở xã hội”, ông Lê Hoàng Châu cho biết.

Với kết quả tích cực nêu trên trong tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh mong muốn, thời gian tới, tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào tháng 10-11/2026 sẽ thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và các luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông, trong đó có các dự thảo Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư (sửa đổi)…. Đồng thời, các bộ ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực đất đai và nguồn vốn đầu tư để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh dẫn nguồn từ Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 15/9, Bộ đã tổng hợp được tổng số 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài trong phạm vi cả nước. Qua đó, có 3.407 dự án, chiếm 72,7% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng, được báo cáo đã hoàn thành công tác phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn và các dự án này hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ ngành, địa phương. Đồng thời, có 1.123 dự án, chiếm 23,97% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài đã được các bộ ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.

Còn lại 155 dự án, chiếm 3,3% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài được các bộ ngành, địa phương đề xuất thẩm quyền giải quyết thuộc Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu, kịp thời rà soát, phân loại các tồn tại, vướng mắc theo các nhóm vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu trong năm 2026 trên cơ sở các đề xuất của các bộ ngành, địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, sớm đưa các dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực để phục vụ mục tiêu phát triển 2 con số.

Trước đó, tại Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 22/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương cập nhật, rà soát, tổng hợp phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài”, yêu cầu đến ngày 15/09/2026 là thời hạn mà các bộ, ngành địa phương phải hoàn thành việc rà soát, phân loại và báo cáo phương án xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài theo chủ trương của Trung ương với yêu cầu trong 5 năm tới (tính từ ngày 01/5/2026 đến ngày 01/5/2031) phải xử lý dứt điểm 100%, không được bỏ sót dự án tồn đọng, kéo dài nào mà không được xử lý, để khơi thông nguồn lực từ hàng chục ngàn ha đất và hơn 2,5 triệu tỷ đồng bị chôn vào đất trong hàng chục năm qua để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026 trở đi.