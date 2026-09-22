Vỉa hè quanh Hồ Tây lại bị lấn chiếm, người đi bộ phải xuống lòng đường để di chuyển

Những ngày gần đây, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè diễn ra tại nhiều khu vực dọc các tuyến đường quanh Hồ Tây, thuộc phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

Ghi nhận của PV trong các đêm 18, 19 và 20/9 tại nhiều tuyến đường như Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Trích Sài và khu vực 2 con Rồng..., cho thấy, nhiều đoạn vỉa hè dành cho người đi bộ đang bị hàng quán và phương tiện của khách chiếm dụng.

Trên phố Vệ Hồ, tình trạng này được ghi nhận từ đầu đường Vệ Hồ đến cuối đường, đơn cử như ở số 145, 147, 161, 177-179...

Tại một số điểm, xe máy được dựng kín trên vỉa hè.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên phố Nhật Chiêu tại các khu vực từ đầu đường đến cuối tuyến đường này.

Xe máy xếp dày đặc trên vỉa hè 1 góc đường phố Nhật Chiêu.

Thậm chí có nơi phương tiện phủ kín cả 1 dãy đường dài.

Người đi bộ gần như không còn lối di chuyển, buộc phải đi xuống lòng đường.

Không chỉ chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, một số hàng quán trên phố Nguyễn Đình Thi còn tận dụng các khoảng trống tại công viên, vườn hoa để kê bàn ghế phục vụ khách.

Đáng chú ý, tại phố Nguyễn Đình Thi, hướng từ đường Thanh Niên đi vào, nhiều bàn ghế được kê kín khu vực vườn hoa công cộng sát hồ để phục vụ khách ăn uống.

Tại khu vực số 11 phố Nguyễn Đình Thi, xe máy cũng được dựng kín lề đường.

Trên phố Quảng An, đoạn từ số 94 đến 112, xe máy được dựng dày đặc trên cả hai bên vỉa hè, khiến người đi bộ không còn khoảng trống để di chuyển.

Dọc tuyến vỉa hè đối diện Đầm Đông Quảng Bá, gần khu vực nhà hàng Phương Nguyên và một số khu vực ven hồ thuộc phường Quảng An cũ, tình trạng lấn chiếm cũng diễn ra. Vỉa hè được tận dụng để bán hàng, bày chiếu cho khách ngồi và làm nơi để xe.

Dọc các tuyến Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, khu vực 2 con Rồng và Nhật Chiêu, hầu hết các đoạn có hàng quán đều xuất hiện tình trạng tận dụng vỉa hè để kinh doanh hoặc làm nơi để xe cho khách.

Tại nhiều địa điểm, chủ cửa hàng hướng dẫn khách dựng xe máy ngay trên vỉa hè. Khi phương tiện được xếp thành hàng dài, phần diện tích dành cho người đi bộ bị thu hẹp hoặc mất hoàn toàn.

Vào buổi chiều tối, khu vực quanh Hồ Tây thường có nhiều người dân tham gia các hoạt động thể thao xung quanh hồ.

Tuy nhiên, tại những đoạn vỉa hè bị chiếm dụng, người dân phải di chuyển xuống lòng đường để tránh xe máy và bàn ghế. Việc người đi bộ, người chạy bộ phải đi chung phần đường với các phương tiện đang lưu thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, đặc biệt vào thời điểm đông người và phương tiện.

Tại một số vị trí, vỉa hè gần như bị sử dụng toàn bộ cho việc dựng xe, kê bàn ghế. Người đi bộ không còn lối đi liên tục mà phải chuyển hướng hoặc xuống lòng đường.

Hàng quán bày bán cho người dân ăn uống và dựng xe chiếm dụng hết vỉa hè.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh Hồ Tây được phản ánh. Năm 2022, báo chí từng ghi nhận tình trạng hàng quán chiếm dụng vỉa hè tại khu vực này. Đến năm 2023, lực lượng chức năng các phường đã tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Sau các đợt ra quân, nhiều tuyến phố từng bước được trả lại không gian cho người đi bộ. Tuy nhiên, sau một thời gian, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn tại nhiều khu vực. Việc hàng quán tiếp tục sử dụng vỉa hè, vườn hoa làm nơi kinh doanh và để xe đặt ra yêu cầu về việc duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên, tránh tình trạng chỉ thông thoáng trong thời gian ngắn sau các đợt ra quân rồi tái diễn.