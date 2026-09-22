Địa phương vừa lên thành phố dự kiến xây nửa triệu căn nhà ở thương mại

Theo Báo Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1180 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Cần hơn 718.500 tỷ đồng để phát triển nhà ở

Theo kế hoạch, TP Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển nhà ở theo hướng đáp ứng nhu cầu về số lượng, diện tích và chất lượng. Từng bước cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội và phù hợp với định hướng phát triển đô thị, nông thôn trên địa bàn.

Đối với nhà ở thương mại, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu phát triển, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 72,6 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 511.600 căn.

Với nhà ở xã hội, địa phương thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Tổng diện tích dự kiến gần 14 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 233.300 căn.

Riêng giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành tối thiểu gần 129.000 căn nhà ở xã hội, góp phần thực hiện chỉ tiêu khoảng 152.300 căn theo Chương trình phát triển nhà ở.

Trong số này, nhà ở xã hội dành cho các nhóm đối tượng có thu nhập thấp dự kiến đạt khoảng 6,2 triệu m2 sàn, tương ứng 105.500 căn. Nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 356.000 m2 sàn, tương ứng gần 5.100 căn. Nhà lưu trú công nhân cho thuê khoảng 912.000 m2 sàn, tương ứng hơn 18.200 căn.

TP Bắc Ninh ước tính cần gần 718.500 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người lên 40 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 42 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 36,3 m2 sàn/người. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu dự kiến đạt 10 m2/người.

Tổng nhu cầu vốn dự kiến để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 718.500 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn cho nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư khoảng 637.600 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 80.800 tỷ đồng.

Bất động sản TP Bắc Ninh hiện ra sao?

Theo báo cáo thị trường bất động sản Bắc Ninh quý I/2026 của Batdongsan.com.vn, sau sáp nhập (với tỉnh Bắc Giang), nguồn cung bất động sản trên địa bàn chủ yếu tập trung ở phân khúc đất nền và biệt thự. Trong cơ cấu nguồn cung năm 2026, đất nền chiếm 42%, biệt thự 18%, bất động sản cho thuê 13%, chung cư 10%, shophouse 9%. Nhà bán và các loại hình khác cùng chiếm 4%.

Đáng chú ý, nguồn cung vẫn tập trung lớn tại khu vực Bắc Ninh cũ. Dữ liệu của đơn vị nghiên cứu cho thấy khu vực này chiếm 97% nguồn cung biệt thự, 89% shophouse, 80% nhà bán, 73% nguồn cung bất động sản cho thuê và 60% nguồn cung đất nền. Trong khi đó, khu vực Bắc Giang cũ có tỷ trọng cao hơn ở một số phân khúc, đáng chú ý là chung cư với 50% nguồn cung.

Những số liệu trên cho thấy thị trường bất động sản Bắc Ninh sau sáp nhập vẫn có sự phân hóa giữa các khu vực. Nguồn cung hiện tập trung nhiều hơn tại những địa bàn đã có nền tảng đô thị, hạ tầng, khu công nghiệp và dân cư phát triển từ trước.

Phần lớn sản phẩm bất động sản tại TP Bắc Ninh vẫn là đất nền và biệt thự. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Về mặt bằng giá, đất nền tại Bắc Ninh đang có mức giá tương đối cao, tập trung chủ yếu quanh khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh cũ.

Theo dữ liệu quý I/2026, giá đất nền phổ biến tại thành phố Bắc Ninh cũ khoảng 88 triệu đồng/m2. Một số địa phương khác như Tiên Du ghi nhận ở mức 42 triệu đồng/m2, thành phố Bắc Giang cũ 40 triệu đồng/m2, Từ Sơn 39 triệu đồng/m2, Thuận Thành 37 triệu đồng/m2, Việt Yên 35 triệu đồng/m2, Yên Phong 28 triệu đồng/m2, Gia Bình 26 triệu đồng/m2 và Quế Võ 21 triệu đồng/m2…

Ở phân khúc chung cư, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy nguồn cung căn hộ tại Bắc Ninh sau sáp nhập chủ yếu nằm ở nhóm giá 35-50 triệu đồng/m2, chiếm khoảng 51%. Nhóm căn hộ có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên chiếm 32%, trong khi phân khúc dưới 35 triệu đồng/m2 chiếm 17%.

Một số dự án chung cư đáng chú ý trong nhóm nguồn cung này gồm Chung cư Cát Tường, Evergreen Bắc Giang, Vinhomes Bắc Ninh và GrandHome Yên Phong…