Xử phạt hơn 6,9 tỷ đồng vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép

Một vụ phá rừng, có dấu hiệu lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh trong Quý III và 9 tháng năm 2026.

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong Quý III và 9 tháng năm 2026, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, ban hành văn bản quán triệt, chỉ đạo và giao nhiệm vụ nhằm tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn, tổ kiểm tra để kiểm tra, xử lý và ngăn chặn vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cũng được triển khai bằng nhiều hình thức, hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 16/9/2026, trong Quý III, các địa phương đã tổ chức 274 cuộc kiểm tra đối với 287 đơn vị, cá nhân. Qua kiểm tra, 202 trường hợp bị phát hiện và xử phạt, với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính phải nộp hơn 1,43 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức 718 cuộc kiểm tra đối với 753 đơn vị, cá nhân. Qua đó, các địa phương phát hiện và xử phạt 463 trường hợp, tổng số tiền xử phạt hơn 6,9 tỷ đồng và thu hồi số tiền thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Trong số các địa phương được Sở tổng hợp, xã Trường Xuân ghi nhận số tiền xử phạt cao nhất trong 9 tháng, với 1,757 tỷ đồng đối với 52 trường hợp vi phạm; số tiền thu lợi bất chính phải nộp hơn 1,283 tỷ đồng. Xã Tân Hà Lâm Hà xử phạt 52 trường hợp, tổng số tiền 974 triệu đồng và thu hồi hơn 774,4 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Phường Xuân Trường - Đà Lạt xử phạt 30 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,057 tỷ đồng, đồng thời thu hồi hơn 458,8 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. Phường Bắc Gia Nghĩa xử phạt 31 trường hợp với số tiền 577,5 triệu đồng; xã Đam Rông 2 xử phạt 39 trường hợp, tổng số tiền hơn 573,4 triệu đồng.

Các địa phương khác trong danh sách báo cáo cũng đã tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, với mức xử phạt và số tiền thu lợi bất chính phải nộp được Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp cụ thể theo từng địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, qua số liệu báo cáo và tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã triển khai các giải pháp tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép; kịp thời xử lý, ngăn chặn các vụ việc vi phạm về đất đai, xây dựng.

Một số địa phương được đánh giá có sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra và qua đó xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một tồn tại trong công tác tổng hợp, báo cáo. Một số địa phương, đơn vị chưa cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đặc biệt là việc cập nhật số liệu lên hệ thống dữ liệu dùng chung trên Google Drive.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các yêu cầu về tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, cập nhật số liệu theo đúng hướng dẫn.

Việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với cập nhật đầy đủ, thống nhất số liệu được xác định là cơ sở để tăng cường hiệu quả quản lý đất đai, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh./.