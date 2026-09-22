Khu vực Mê Linh chuẩn bị mở bán nhà ở xã hội Minh Đức 24 triệu đồng/m2

Dự án nhà ở xã hội này được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,1 ha gần quốc lộ 23B, giáp khu đô thị Làng hoa Tiền Phong. Nguồn cung dự án này gồm tòa chung cư cao 14 tầng và một hầm, cung cấp 551 căn để bán, 31 căn thuê mua và 30 căn cho thuê.

Giá bán căn hộ gần 24 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 70-77 m2, tổng tiền một căn hộ 2-3 phòng ngủ tại đây khoảng 1,6-1,7 tỷ đồng. Giá cho thuê bình quân tại dự án khoảng 119.000 đồng mỗi m2, gồm VAT, phí bảo trì và nội thất khu bếp.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội Minh Đức

Giá thuê mua (gồm lãi vay của người mua, sau 5 năm họ sẽ được mua lại căn hộ) hơn 231.000 đồng mỗi m2, tương đương một căn dao động 16,2-17,8 triệu đồng một tháng.

Với đơn giá trên, khu nhà xã hội này có thể trở thành dự án nhà xã hội đắt nhất tại khu vực Mê Linh tính đến hiện tại. Hồi tháng 10/2025, hơn 400 căn nhà xã hội thuộc khu nhà ở đô thị Kim Hoa cũng được mở bán đợt đầu tiên với giá hơn 20 triệu đồng một m2.

Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự án từ ngày 24/10 đến 30/11. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà vào tháng 12. Dự án có thể được bàn giao nhà vào quý IV/2027.

Mới đây, vào tháng 8/2026, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã công bố giá bán nhà ở xã hội CT1, CT2 tại xã Mê Linh. Theo thông tin được công bố, dự án nhà ở xã hội CT1, CT2 thuộc dự án mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và có 793 căn hộ. Trong đó, 713 căn để bán, 40 căn cho thuê và 40 căn cho thuê mua.

Dự án này nằm tại xã Mê Linh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía bắc và cũng gần với khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Công ty TNHH Minh Giang làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ tại dự án từ quý I/2027. Giá bán căn hộ tạm tính là 24 triệu đồng mỗi m2 (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với căn hộ thuê mua, đơn giá áp dụng là 235.000 đồng mỗi m2 một tháng.