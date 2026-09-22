Sửa nhà không đổi kết cấu chịu lực thì không cần xin giấy phép xây dựng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không để quy định sửa chữa nhà gây khó cho người dân

Đại biểu Phan Thành Tân cho rằng cần làm rõ việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo tờ trình của UBND TPHCM. Theo đại biểu, nhà nước đã có quy định về thi công trong lĩnh vực xây dựng nhưng thời gian qua việc thực hiện chưa hiệu quả, vì vậy cần phân tích kỹ trước khi ban hành quy định mới.

Đại biểu Phan Thành Tân đặc biệt lưu ý các trường hợp người dân sửa chữa nhà ở, bởi ranh giới giữa “sửa chữa” và “xây dựng” có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau.

“Cải tạo mặt tiền, sửa nội thất, nâng hoặc sửa mái tôn đều là nhu cầu thực tế của nhiều gia đình nhưng có thể vướng mắc nếu quy định không rõ”, ĐB Phan Thành Tân nêu.

Theo ĐB Tân, khi thành phố chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo thì các quy định liên quan trực tiếp đến sinh hoạt phải được xem xét thận trọng, cần làm rõ phạm vi áp dụng, nghiên cứu bổ sung trường hợp xây dựng công trình mới và cân nhắc thời điểm ban hành.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khoá XI . Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi lại, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, với công trình sửa chữa, nếu không ảnh hưởng và không thay đổi kết cấu chịu lực thì không phải xin giấy phép xây dựng. Trường hợp pháp luật quy định bắt buộc xin phép thì phải thực hiện nghiêm; biện pháp xử lý chỉ áp dụng đối với những trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Làm rõ thêm về biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết quy định này từng được áp dụng, sau đó ngưng và nay được pháp luật cho phép áp dụng trở lại đối với 2 đô thị đặc biệt, trong đó có TPHCM. Theo Chủ tịch HĐND TP, đây là một công cụ cần thiết để xử lý các công trình xây dựng trái phép, nhất là trong bối cảnh có trường hợp vi phạm diễn ra công khai nhưng cơ quan chức năng khó đình chỉ ngay do quy trình xử lý kéo dài.

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, đối với các công trình xây dựng trái phép, cần xử lý dứt khoát, nghiêm túc ngay từ đầu. Đối với công trình thuộc diện phải tháo dỡ để bàn giao mặt bằng trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần thực hiện các biện pháp quyết liệt, không để kéo dài đến khi phải cưỡng chế. Việc ngừng cung cấp điện, nước được xem là một giải pháp trong quá trình xử lý.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, biện pháp này cũng có thể áp dụng đối với công trình có giấy phép nhưng vi phạm nghiêm trọng về môi trường hoặc các cơ sở karaoke, vũ trường không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cố tình hoạt động. Đồng chí đề nghị dự thảo nghị quyết cần có quy định giao UBND TPHCM hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, bởi thực tế ở từng địa phương rất đa dạng, có những yếu tố lịch sử và điều kiện đặc thù cần được tính đến.

Tập trung xử lý nhà ven kênh rạch, giảm ùn tắc giao thông

Trả lời các ý kiến liên quan khu vực Bờ Nam Kênh Đôi và Rạch Xuyên Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm thông tin, thành phố đặt mục tiêu ưu tiên giải quyết cơ bản 100% nhà trên và ven kênh rạch, gắn với chỉnh trang đô thị và xử lý ô nhiễm môi trường.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trao đổi với đại biểu tại phiên thảo luận. ﻿ Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với các dự án tại Bờ Nam Kênh Đôi, trước đây thành phố xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn. Nay, trên cơ sở chủ trương tập trung nguồn lực, thành phố sẽ triển khai toàn bộ các dự án. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tách khỏi dự án xây lắp theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng; dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Về giao thông, thành phố đang tập trung đầu tư hệ thống đường vành đai, đường cao tốc và metro để giảm ùn tắc. Một số tuyến như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 được nâng cấp, mở rộng; thời gian tới tiếp tục triển khai mở rộng Quốc lộ 22 và tuyến đường trên cao. Trước mắt, tập trung xử lý các nút giao An Phú, Cầu vượt Sóng Thần và Linh Xuân.

Ông Trần Quang Lâm thông tin, hiện tuyến đường trên cao đã có nhà đầu tư đề xuất. TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ các nút giao, phối hợp với Bộ Xây dựng để hoàn thành dự án theo tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 9 tới, góp phần phân luồng, giảm áp lực giao thông xuyên tâm từ phía Tây sang phía Đông thành phố.