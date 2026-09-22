Đồng Tháp triển khai Khu kinh tế ven biển Gò Công đa ngành, đa lĩnh vực

Công nghiệp năng lượng là một trong các ngành được ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Đồng Tháp. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về phát triển kinh tế biển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 16/9/2026.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 549/KH-UBND ngày 29/4/2026.

Mục tiêu trung tâm của kế hoạch là tạo cơ sở pháp lý và định hướng để các sở, ban, ngành cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, Khu kinh tế ven biển Gò Công được định hướng phát triển theo mô hình tổng hợp đa ngành và đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn liền với kinh tế biển.

Kế hoạch còn nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hệ thống kinh tế theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tạo cơ sở để các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường chủ động tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh

Các ngành được ưu tiên phát triển gồm công nghiệp năng lượng, sản xuất điện năng, đóng tàu cùng với các ngành công nghiệp phụ trợ khác, phát triển khu nuôi trồng thủy sản theo hướng sử dụng công nghệ cao; phát triển dịch vụ, du lịch với các sản phẩm độc đáo gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan, các khu dân cư đô thị và nông thôn mới.

Đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển và logistics, xây dựng trung tâm logistics tại Khu kinh tế ven biển để khai thác hiệu quả luồng cho tàu biển trọng tải lớn cập bến biển, sông Soài Rạp.

khu kinh tế ven biển Gò Công tỉnh Đồng Tháp có quy mô 26.700 ha nằm trên địa bàn 5 xã gồm: Toàn bộ xã Gia Thuận, Tân Điền và một phần các xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Khu du lịch biển Tân Thành, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Vị trí của Khu kinh tế Gò Công theo đề xuất của các cơ quan chức năng Đồng Tháp gồm toàn bộ xã Gia Thuận, Tân Điền và một phần xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông với phần diện tích mặt nước biển trải dài toàn bộ các xã.

Theo thông tin của Sở Nội vụ Đồng Tháp, Khu kinh tế Gò Công có quy mô diện tích dự kiến khoảng 26.700 ha, trong đó phần đất liền có diện tích khoảng 15.600 ha và phần mặt nước có diện tích khoảng 11.100 ha.

Đây là trục ven biển quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vừa tạo trục dọc Bắc-Nam kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vừa là trục động lực thúc đẩy kinh tế ven biển của vùng, trục đường đi qua các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.

Để đạt mục tiêu đề ra, nhiệm vụ chung của Kế hoạch là xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển giai đoạn 2026-2030 kết hợp nghiên cứu phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển, xác định trọng tâm các khu vực phát triển hạ tầng, mời gọi đầu tư; kết hợp đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, kinh tế biển.

Đối với khu kinh tế ven biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp sẽ lập Đề án thành lập khu kinh tế ven biển. Song song đó là lập quy hoạch chung khu kinh tế ven biển; rà soát điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong khu kinh tế ven biển (sau khi quy hoạch chung khu kinh tế ven biển được phê duyệt).

Đồng thời, tỉnh rà soát đầu tư các tuyến hạ tầng đối ngoại, nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, cảng biển, thu hút các dự án đầu tư ở vị trí tiềm năng trong khu kinh tế ven biển./.