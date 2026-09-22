Hơn 12.000 tỷ đồng để hoàn thiện Khu liên hợp xử lý chất thải rắn

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.106 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 12.106 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 6.790 tỷ đồng; chi phí xây dựng 3.632 tỷ đồng, còn lại là chi phí thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân An Hội và xã Thái Mỹ. Chủ đầu tư dự án dự kiến là Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng mới hệ thống đường giao thông dài khoảng 12,3 km, nền đường rộng từ 15 - 24m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư: cấp nước, thoát nước; chiếu sáng công cộng; hệ thống hào, ống, tuy nen kỹ thuật bố trí ngầm đường ống cấp điện, viễn thông; bãi chôn lấp tro, xỉ thải ra từ nhà máy đốt rác phát điện, tái chế bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh 14 ha; khu xử lý nước rỉ rác; cải tạo hệ thống kênh và xây dựng đường quản lý vận hành dọc kênh. Dự án cũng sẽ đầu tư đường dây truyền tải điện (trung thế, hạ thế) và trạm biến áp phục vụ cho khu quy hoạch…

Sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh có 4 khu xử lý rác tập trung. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương có công suất xử lý là 2.400 tấn/ngày đêm, là trung tâm xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũ. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tóc Tiên có công suất 1.100 tấn/ngày đêm, xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (quy mô hơn 613 ha, công suất 4.000 tấn/ngày đêm) và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (quy mô khoảng 822 ha, công suất 6.500 tấn/ngày đêm) là các khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp trọng điểm của TP Hồ Chí Minh trước khi hợp nhất.

Trong khi đó, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc được quy hoạch, xây dựng thành khu xử lý chất thải rắn tập trung quy mô lớn, đóng vai trò trọng yếu trong việc tiếp nhận và xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường cấp vùng; xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, xây dựng, bùn thải và các loại chất rắn khác cho TP Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam bộ.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, hiện dân số thành phố đạt khoảng 14 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 14.000 tấn/ngày đêm. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc hiện có 3 nhà đầu tư đang hoạt động tiếp nhận và xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày đêm (tương đương hơn 46% tổng công suất của cả 4 khu), luôn trong tình trạng quá tải.

Theo dự báo, tổng lượng chất thải rắn toàn thành phố sẽ tăng lên gần 58.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030 (trong đó rác sinh hoạt là 16.500 tấn/ngày, rác công nghiệp 38.000 tấn/ngày, y tế và xây dựng gần 3.400 tấn/ngày); đến năm 2040 đạt 65.000 tấn/ngày và năm 2050 đạt 72.000 tấn/ngày.

“Nếu không khẩn trương đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, thành phố sẽ đối mặt với nguy cơ khủng hoảng xử lý rác đô thị. Sau khi dự án được đầu tư, thành phố sẽ có dư địa hơn 480 ha đất sạch để kêu gọi nhà đầu tư xử lý khối lượng chất thải dự kiến đến năm 2030 của thành phố khoảng 27.000 tấn/ngày đêm”, UBND TP Hồ Chí Minh nêu rõ.

Theo UBND thành phố, hiện có khoảng 23 nhà đầu tư trong và ngoài nước đang quan tâm, đăng ký nhu cầu đầu tư vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc; trong đó có 14 đơn vị quan tâm các dự án đốt rác phát điện quy mô lớn, 9 đơn vị muốn đầu tư xử lý chất thải nguy hại.

Để đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao, thành phố bắt buộc phải đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung như trục giao thông nội bộ chịu tải nặng; trạm biến áp và hệ thống truyền tải đấu nối bán điện lên lưới điện quốc gia; trạm xử lý nước rỉ rác tập trung; ô lưu chứa tro xỉ trơ sau đốt quy mô 14 ha.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc quy mô khoảng 822 ha, trong giai đoạn hiện nay chỉ thực hiện đầu tư với diện tích khoảng 646 ha, nhằm tạo quỹ đất có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, làm cơ sở để thu hút đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào lĩnh vực xử lý chất thải. Phần còn lại với diện tích hơn 175 ha sẽ được đầu tư hoàn chỉnh trong giai đoạn sau.

Đây là dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 thuộc Chương trình hành động của Thành ủy thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 - 2031, trong đó năm 2026 và năm 2027 là chuẩn bị dự án và thực hiện giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu... Từ năm 2028 đến năm 2030 sẽ thi công những hạng mục xây dựng đã được bàn giao mặt bằng. Năm 2031 đưa vào vận hành, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao hoàn thành công trình xây dựng.