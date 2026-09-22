Dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm định ngày khởi công, dự kiến hoàn thành sau 36 tháng

Hiện trạng dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) dự kiến khởi công các khối 2-1 và 2-3 thuộc dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm vào ngày 23/10/2026. Theo kế hoạch, hai khối này dự kiến được xây dựng và hoàn thành trong 36 tháng, tương ứng thời gian từ ngày 23/10/2026 đến 23/10/2029.

Theo Phát Đạt, hiện các công tác chuẩn bị đang được triển khai nhằm bảo đảm điều kiện để dự án khởi công theo kế hoạch.

Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm là tổ hợp đô thị đa chức năng nằm tại phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP HCM). Dự án được quy hoạch trên 6 lô đất, ký hiệu từ 2-1 đến 2-6, với các chức năng gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn và khu nhà ở. Dự án do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC làm chủ đầu tư.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Phát Đạt và Lotte, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Trong khi đó, hai khối 2-1 và 2-3 thuộc hợp phần thương mại – dịch vụ do Phát Đạt đảm nhiệm phát triển toàn bộ. Hai khối có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m².

Việc triển khai hai khối này được xem là bước tiếp theo trong quá trình đưa dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm vào xây dựng sau nhiều năm đình trệ.

Theo tìm hiểu, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm được đề xuất từ năm 1997, với định hướng phát triển thành khu phức hợp đa chức năng gồm trung tâm tài chính, thương mại – dịch vụ và khu dân cư cao cấp.

Đến năm 2017, Lotte chính thức ký hợp đồng thực hiện dự án với UBND TP HCM và tổ chức lễ động thổ.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có diện tích hơn 7,5 ha, gồm 11 tòa tháp cao tối đa 50 tầng, tích hợp các chức năng trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, văn phòng, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng. Dự án từng được kỳ vọng trở thành một trong những tổ hợp quy mô lớn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, sau nhiều năm kể từ thời điểm ký hợp đồng đầu tư và gần 3 năm sau lễ động thổ, dự án vẫn chưa thể triển khai do các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính. Đến tháng 6/2025, dự án được phê duyệt giá đất với tổng giá trị hơn 16.190 tỷ đồng.

Đến ngày 31/7/2026, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC hoàn tất thanh toán tiền sử dụng đất tại dự án với tổng số tiền đã nộp là 17.569 tỷ đồng, theo thông tin Phát Đạt công bố ngày 3/8.

Việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính là một trong những diễn biến đáng chú ý trong quá trình triển khai dự án sau thời gian dài vướng mắc.

Động thái chuẩn bị khởi công cũng diễn ra sau khi Phát Đạt được UBND TP HCM chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn và trở thành cổ đông lớn nhất tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Phát Đạt cũng cho biết, công ty hiện sở hữu 35% vốn tại Lotte Properties HCMC. Ba thành viên góp vốn còn lại gồm Lotte Shopping Co., Ltd với tỷ lệ 30,59%; Hotel Lotte Co., Ltd 22,94% và Lotte Engineering & Construction Co., Ltd 11,47%. Như vậy, Phát Đạt hiện là cổ đông có tỷ lệ sở hữu lớn nhất tại doanh nghiệp phát triển Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

Theo thông tin công bố hiện nay, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 60.000 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức hơn 20.100 tỷ đồng từng được công bố trước đó.

Với việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính và kế hoạch khởi công hai khối 2-1, 2-3 vào tháng 10/2026, Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm đang bước sang giai đoạn triển khai mới sau nhiều năm chậm tiến độ.