Đây là thứ giúp Apple thoát hiểm

Macbook Neo có giá khởi điểm 699 USD, rẻ hơn đáng kể so với giá 1.299 của Macbook Air. Ảnh: Chí Hiếu.

Apple ghi nhận lượng máy Mac xuất xưởng giảm 11% trong quý III/2026, xuống còn 5,6 triệu chiếc. Tuy nhiên, thị phần của hãng vẫn tăng từ 8,7% lên 9,8%, trong bối cảnh thị trường máy tính cá nhân (PC) toàn cầu lao dốc.

Theo Counterpoint Research, các nhà sản xuất đã xuất xưởng tổng cộng 57 triệu máy tính trên toàn cầu trong quý III, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple giảm ít hơn mức trung bình thị trường, qua đó chiếm tỷ trọng lớn hơn dù số máy bán ra không tăng.

Counterpoint Research nhận định MacBook Neo góp phần hạn chế đà suy giảm của Apple. Ra mắt từ tháng 3, đây là mẫu laptop có giá khởi điểm 599 USD, hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm máy Mac với chi phí thấp. Đến tháng 6, Apple tăng giá sản phẩm lên 699 USD.

Mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với MacBook Air mới nhất, giúp Apple tiếp cận phân khúc người dùng có ngân sách hạn chế, đặc biệt là những người đã sử dụng iPhone hoặc các thiết bị khác trong hệ sinh thái của hãng.

Trong khi lượng máy xuất xưởng của Apple giảm 11%, Lenovo, HP và Dell lần lượt ghi nhận mức giảm 23%, 31% và 25%. Lenovo vẫn dẫn đầu thị trường với 26,3% thị phần, tiếp đến là HP với 18,1% và Dell với 13,3%.

Lượng xuất xưởng PC toàn cầu quý III/2026 so với quý III/2025 (triệu chiếc). Ảnh: Counterpoint Research.

Asus là hãng có kết quả khả quan hơn trong nhóm năm nhà sản xuất lớn được thống kê. Lượng máy xuất xưởng của công ty giảm 7%, đưa thị phần lên 9,2%. Apple đứng thứ tư với thị phần 9,8%.

Minsoo Kang, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nhận định thị trường PC suy yếu chủ yếu do chi phí bộ nhớ, thiết bị lưu trữ và các linh kiện khác tăng cao, đẩy giá máy tính lên và khiến người tiêu dùng trì hoãn nâng cấp hoặc chuyển sang mua máy đã qua sử dụng.

Theo ông, nhu cầu thay thế máy tính trong khối doanh nghiệp vẫn góp phần hỗ trợ thị trường, nhưng chưa đủ bù đắp đà suy giảm chung.

Counterpoint dự báo lượng PC xuất xưởng toàn cầu trong quý IV/2026 có thể giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị này cũng cho rằng cuộc khủng hoảng bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2027.

Trong bối cảnh đó, MacBook Neo có thể giúp Apple duy trì sức cạnh tranh nhờ mức giá thấp hơn các dòng MacBook truyền thống. Dù vậy, việc tăng thị phần hiện chủ yếu phản ánh khả năng chống chịu tốt hơn đối thủ, chưa phải dấu hiệu cho thấy thị trường máy Mac đã quay lại tăng trưởng.