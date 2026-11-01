iPhone 18 Pro Max bắt đầu giảm giá tại Việt Nam sau 6 tuần mở bán: giá khởi điểm 41,99 triệu đồng

iPhone 18 Pro Max bắt đầu xuất hiện những đợt giảm giá đầu tiên tại Việt Nam sau hơn 6 tuần lên kệ kể từ ngày 18/9/2026. Tuy vậy, theo khảo sát đến cuối tháng 10/2026, mức giá khởi điểm của mẫu máy cao cấp nhất của Apple vẫn là 41,99 triệu đồng, và mức giảm hiện còn khá nhẹ.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được Apple giới thiệu vào rạng sáng 10/9/2026 theo giờ Việt Nam. Tại các đại lý lớn, iPhone 18 Pro Max có giá cao hơn iPhone 18 Pro khoảng 3 triệu đồng ở từng tùy chọn dung lượng.

Bảng giá iPhone 18 Pro Max: đại lý và Apple gần như đồng nhất

Các phiên bản 256GB, 512GB, 1TB và 2TB tại đại lý lớn được chào bán lần lượt ở mức 41.990.000 đồng, 48.490.000 đồng, 61.490.000 đồng và 80.990.000 đồng. Giá niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam chỉ cao hơn khoảng 9.000 đồng cho mỗi bản.

Máy có 4 tùy chọn màu sắc gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy.

Những mức giảm đầu tiên: từ 500.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng

Thế độc tôn về giá không còn được duy trì tuyệt đối. Một số hệ thống nhỏ đã tung mức giảm nhẹ khoảng 500.000 đồng nhằm kích cầu. Tại một hệ thống, bản 256GB còn từ 41.490.000 đồng, bản 512GB từ 47.990.000 đồng và bản 1TB là 60.490.000 đồng.

Đáng chú ý hơn, dòng máy đã kích hoạt bảo hành trực tuyến (Active online) ghi nhận mức giảm sâu hơn. Tại một điểm bán, iPhone 18 Pro Max 256GB màu Đen thuộc diện này chỉ còn 39.799.000 đồng. Các màu Bạc, Đỏ Burgundy và Băng Thanh có giá dao động từ 41.399.000 đến 41.799.000 đồng.

Lựa chọn này giúp người mua tiết kiệm tới 2,2 triệu đồng. Đổi lại, thời gian bảo hành bị trôi do máy đã được kích hoạt từ trước.

Vì sao nhà bán lẻ chuộng ưu đãi gián tiếp?

Để giữ giá máy mà vẫn thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ lớn chuyển sang các hình thức ưu đãi gián tiếp. Phổ biến là trả góp 0% và chương trình thu cũ đổi mới, với mức trợ giá lên đến 5.000.000 đồng tùy dòng máy và tình trạng thiết bị.

Thực tế thị trường cho thấy sự đối lập giữa hai phiên bản cao cấp. Ngay từ đầu tháng 10/2026, iPhone 18 Pro đã giảm khoảng 500.000 đồng so với giá niêm yết, đưa bản 256GB về khoảng 38,5 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max vẫn vững giá.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng trong nước tiếp tục nghiêng về phiên bản Pro Max. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn hàng cũng góp phần neo giữ giá bán. Ghi nhận ngày 10/10/2026 cho thấy phần lớn hệ thống thiếu hàng ở các bản 256GB và 512GB thuộc các màu Bạc, Đỏ Burgundy và Băng Thanh.

Trung Quốc giảm giá sớm, chuỗi cung ứng có biến động

Ở thị trường quốc tế, diễn biến đi theo hướng khác. Tại Trung Quốc, lần đầu tiên Apple áp dụng khuyến mãi cho thiết bị mới. Hãng tung phiếu giảm 300 nhân dân tệ (khoảng 1,16 triệu đồng) cho cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên gian hàng trực tuyến chính thức của một sàn thương mại điện tử từ ngày 20/10/2026, nhân dịp mua sắm 11/11.

Động thái này xuất hiện giữa lúc chuỗi cung ứng có nhiều biến động. Nikkei Asia đưa tin Apple đã yêu cầu một số nhà cung ứng cắt giảm sản lượng linh kiện cho hai mẫu Pro. Nguyên nhân được cho là chi phí chip nhớ tăng buộc hãng tăng giá bán, kéo theo doanh số sụt giảm.

Một lãnh đạo nhà cung ứng cho biết đơn hàng từ Apple trong tháng 10 đã giảm 15-20% đối với cả hai mẫu cao cấp. Thông tin này chưa được Apple chính thức xác nhận.

Mốc 11/11 và Black Friday: cơ hội giảm giá còn bỏ ngỏ

Thời gian tới, người tiêu dùng trong nước hướng sự chú ý đến hai mốc mua sắm lớn là ngày Độc thân 11/11/2026 và Black Friday. Việc các chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam có giảm giá trực tiếp cho iPhone 18 Pro Max vào dịp này hay không vẫn chưa rõ.

Với những người thấy mức giá thế hệ mới còn cao, iPhone 17 Pro Max 256GB chính hãng giá 33,89 triệu đồng là một phương án kinh tế hơn. Mức giá này giúp tiết kiệm tới 8,1 triệu đồng so với người tiền nhiệm vừa ra mắt.