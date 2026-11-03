Tin tặc bị nghi phá hoại hệ thống làm lạnh các siêu thị tại châu Âu

Hình ảnh siêu thị Delhaize tại Embourg, Bỉ. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông châu Âu, tại Bỉ, khoảng 40 siêu thị Delhaize, 15 cửa hàng Carrefour và 5 cửa hàng Spar được cho là bị ảnh hưởng. Nhiệt độ tại một số thiết bị bảo quản lạnh tăng tới 70 độ C, khiến thực phẩm trị giá khoảng 100.000 EUR phải bị loại bỏ.

Đại diện Delhaize xác nhận sự cố công nghệ thông tin đã ảnh hưởng đến hệ thống làm lạnh tại hàng chục cửa hàng. Trong khi đó, người phát ngôn Carrefour tại Bỉ cho rằng đây là một cuộc tấn công mạng, dù mức độ ảnh hưởng đối với chuỗi này tương đối hạn chế.

Tại Thụy Điển, một số cửa hàng thuộc chuỗi ICA cũng ghi nhận sự cố. Ở Ireland, tập đoàn Musgrave cho biết 13 cửa hàng SuperValu bị ảnh hưởng. Delhaize tại Luxembourg đã tạm ngừng hệ thống đặt hàng để phòng ngừa rủi ro.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau sự cố tương tự tại Pháp, nơi hàng trăm siêu thị thuộc 2 chuỗi Intermarche và Cooperative U bị tấn công vào hệ thống làm lạnh hôm 12-10.

Ông Stephan Moelans, Giám đốc điều hành công ty lắp đặt hệ thống làm lạnh Sabcobel, nhận định sự cố tại Bỉ có cơ chế tương tự vụ việc ở Pháp. Theo ông, chỉ cập nhật phần mềm là chưa đủ để xử lý lỗ hổng; các doanh nghiệp còn phải thay đổi trực tiếp trên thiết bị và tăng cường bảo mật kết nối.

Các sự cố liên tiếp cho thấy hệ thống điều khiển thiết bị công nghiệp kết nối Internet có thể trở thành điểm yếu an ninh mạng, gây thiệt hại không chỉ về dữ liệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, nguyên nhân và mối liên hệ giữa các vụ việc vẫn cần được xác minh.