Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đầu tư tại Australia

Đoàn công tác TP Đà Nẵng làm việc tại Australia

Kết nối đúng đối tác, hướng đến dự án cụ thể

Làm việc với Đại học Công nghệ Sydney (UTS), hai bên trao đổi về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp. Đồng chí Ngô Xuân Thắng giới thiệu định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ số và tự động hóa. Đại diện UTS chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh hướng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, khả năng ứng dụng và tạo giá trị cho cộng đồng.

Trong khuôn khổ trao đổi, các bên quan tâm khả năng phát triển những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể về công nghệ số, quản lý thông minh, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ sư. Đáng chú ý, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) và UTS đã có biên bản làm việc từ tháng 5/2026, tạo cơ sở tiếp tục tìm hiểu hợp tác R&D, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp. Những đề xuất mới đang được hai bên nghiên cứu theo nhu cầu và điều kiện triển khai thực tế.

Cũng tại UTS, đoàn tham dự tọa đàm Đà Nẵng – Điểm hội tụ và kết nối hợp tác với Australia, quy tụ khoảng 50 đại biểu đại diện các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Tại tọa đàm, đại diện UTS giới thiệu một số kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam, trong đó có nghiên cứu giám sát môi trường biển và ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp AI trong tìm kiếm, cứu nạn. Trao đổi với các đối tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu thông tin Đà Nẵng đang nghiên cứu đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp; việc triển khai UAV phải đáp ứng yêu cầu pháp luật về quốc phòng, an ninh và quản lý hoạt động bay. Đối với giải pháp AI liên quan Trung tâm tài chính quốc tế, thành phố sẵn sàng tiếp nhận thông tin, làm việc với các cơ quan liên quan để đánh giá khả năng hợp tác. Các nội dung này được đặt ra trên tinh thần nghiên cứu, trao đổi, chưa phải cam kết triển khai dự án.

Các chuyên gia Australia cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết nối trực tiếp đến từng khoa, phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu, làm rõ quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế huy động nguồn lực và vai trò của doanh nghiệp trong thương mại hóa công nghệ. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney bày tỏ quan tâm đến hợp tác dài hạn trong công nghệ, giáo dục, tài chính và du lịch; một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch trao đổi về khả năng tìm hiểu môi trường kinh doanh, phát triển hoạt động kỹ thuật tại Đà Nẵng.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh ba định hướng hợp tác: phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia và đào tạo nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy công nghệ xanh, năng lượng sạch, lưới điện thông minh và kinh tế tuần hoàn. Đồng chí đề nghị các đối tác tiếp tục trao đổi trực tiếp về nhu cầu, đầu mối, điều kiện thực hiện và những chương trình có khả năng triển khai; không nhất thiết chờ hoàn tất các thỏa thuận tổng thể mới bắt đầu những công việc cụ thể.

Mở rộng hợp tác với bang New South Wales

Chiều 2-11, đoàn làm việc với Cơ quan Đầu tư bang New South Wales (Investment NSW). Đồng chí Ngô Xuân Thắng giới thiệu những lợi thế của Đà Nẵng về vị trí địa lý, hạ tầng cảng biển, hàng không, logistics, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, di sản và nguồn nhân lực. Trưởng đoàn đề xuất năm nhóm hợp tác: xúc tiến đầu tư, thương mại và công nghiệp công nghệ cao; giáo dục, đào tạo nhân lực, trong đó có nâng cao năng lực tiếng Anh; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững; du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đồng chí đề nghị phía NSW hỗ trợ kết nối, tìm hiểu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa Đà Nẵng và thành phố Sydney.

Đại diện Investment NSW giới thiệu Chiến lược Đổi mới sáng tạo NSW đến năm 2035 (Innovation Blueprint 2035), với năm trụ cột triển khai gồm định hướng chiến lược, nguồn vốn, không gian đổi mới sáng tạo, con người và kết nối hệ sinh thái. Nhiều chương trình được chia sẻ như hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm khả thi, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác nghiên cứu với trường đại học, khuyến khích ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đáng chú ý, đại diện phía NSW giới thiệu mô hình khu đổi mới sáng tạo Tech Central, hệ thống không gian hỗ trợ khởi nghiệp và cơ chế kết nối nhà nghiên cứu với doanh nghiệp trong ngành bán dẫn. Các mô hình này gợi mở cách tổ chức hệ sinh thái R&D, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và thu hút nhân lực chất lượng cao; phù hợp để các cơ quan chức năng Đà Nẵng tiếp tục tìm hiểu, đối chiếu với yêu cầu phát triển trong nước.

Trong phần thảo luận, đại diện các cơ quan chuyên môn của Đà Nẵng đề xuất tăng cường hợp tác về quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và phòng, chống ngập lụt; quản lý chất thải và kinh tế tuần hoàn; ứng dụng GIS, AI trong quản lý dữ liệu đất đai; nông nghiệp công nghệ cao; quan trắc môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm kê khí nhà kính. Thành phố cũng trao đổi về nhu cầu phát triển giải pháp thanh toán quốc tế phục vụ du khách và doanh nghiệp, gắn với định hướng fintech của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật.