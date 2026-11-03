iPhone Duo có một tính năng mà Samsung nên học hỏi ngay

iPhone Duo quá dày và nặng, Samsung chiếm ưu thế về thiết kế

iPhone Duo vẫn có một vấn đề lớn về công thái học: thiết bị quá dày và nặng. Càng sử dụng lâu, người dùng càng dễ nhận thấy sự bất tiện này. Chiếc điện thoại luôn tạo cảm giác hiện diện rõ rệt trong túi quần. Với smartphone thông thường, độ dày đôi khi chỉ là một thông số kỹ thuật trên giấy, nhưng với điện thoại màn hình gập, đây lại là vấn đề rất thực tế, đặc biệt khi người dùng ngồi xuống hoặc bỏ máy vào túi.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8. Ảnh: PhoneArena

Điện thoại gập có cách sử dụng khác biệt đáng kể so với smartphone dạng thanh truyền thống. Người dùng thường xuyên mở máy hàng chục lần mỗi ngày, cầm bằng một tay để đọc nội dung và liên tục chuyển đổi giữa các tư thế sử dụng. Khi phải cầm trên tay một màn hình có kích thước tương đương máy tính bảng mini, từng gram trọng lượng đều tạo ra sự khác biệt.

Đó là lý do điện thoại gập không nên khiến người dùng liên tục cảm nhận được sức nặng của thiết bị mà họ đang mang theo.

Ngược lại, trọng lượng nhẹ đáng kể của Galaxy Z Fold 8 mang lại lợi thế lớn trong các thao tác thường ngày. Với smartphone màn hình gập, trải nghiệm công thái học là yếu tố đặc biệt quan trọng. Ở khía cạnh này, Samsung đã làm tốt hơn Apple.

Camera selfie ẩn dưới màn hình: Điểm Apple làm tốt hơn Samsung

Apple trang bị camera ẩn dưới màn hình chính của iPhone Duo, tạo ra một không gian hiển thị liền mạch, không bị gián đoạn. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 vẫn sử dụng camera selfie dạng đục lỗ có kích thước khá lớn. Chi tiết này luôn xuất hiện trong tầm mắt, đôi khi gây vướng víu khi đọc nội dung và trở thành yếu tố khiến người dùng mất tập trung.

Tất nhiên, chất lượng hình ảnh của camera ẩn dưới màn hình thường kém hơn đáng kể so với camera selfie thông thường. Tuy nhiên, cần đặt câu hỏi: Người dùng thực sự thường xuyên gọi video hoặc chụp ảnh selfie bằng màn hình chính của điện thoại gập đến mức nào?

Dù mục đích sử dụng là gì, những hoạt động này có lẽ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng thời gian sử dụng thiết bị. Trong khi đó, đọc tin tức, xem nội dung hay lướt mạng xã hội mới là những tác vụ chiếm phần lớn thời gian tương tác với màn hình.

Vì vậy, một lỗ đục lớn xuất hiện thường trực trên màn hình chính có thể trở thành sự phiền toái kéo dài.

Theo quan điểm này, Samsung dường như đã thiết kế Galaxy Z Fold 8 để tối ưu trải nghiệm cho 5% thời gian sử dụng, thay vì 95% còn lại.

iPhone Duo tạo cảm giác dày hơn so với Fold 8. Ảnh: PhoneArena

Điều đáng chú ý là chính Samsung từng nhận ra tầm quan trọng của camera ẩn dưới màn hình. Cách đây vài thế hệ Galaxy Z Fold, hãng đã sử dụng công nghệ này trên màn hình chính của thiết bị. Khi đó, Samsung dường như hiểu rằng màn hình bên trong chính là điểm bán hàng quan trọng nhất của điện thoại gập và cần mang lại trải nghiệm gần giống một chiếc máy tính bảng thực thụ nhất có thể.

Tuy nhiên, ở một thời điểm nào đó, hãng quyết định rằng chất lượng ảnh selfie tốt hơn đáng để đánh đổi trải nghiệm hiển thị liền mạch. Samsung chuyển sang sử dụng camera selfie thông thường với lỗ đục trên màn hình.

Xét theo cách người dùng thực sự sử dụng điện thoại gập, đây có thể là một quyết định sai lầm.

Không phải mọi linh kiện trên smartphone đều cần đạt chất lượng tốt nhất khi xét riêng lẻ. Đôi khi, chấp nhận một bộ phận có chất lượng thấp hơn lại giúp cải thiện trải nghiệm tổng thể của cả sản phẩm. Camera ẩn dưới màn hình là một ví dụ điển hình: chất lượng ảnh có thể không xuất sắc, nhưng đổi lại người dùng có được không gian hiển thị rộng rãi và liền mạch hơn.

Samsung vẫn đưa ra những quyết định đúng đắn ở các yếu tố quan trọng?

Màn hình phủ mờ trên iPhone Duo mang lại cảm giác chạm khá dễ chịu và hỗ trợ Apple Pencil. Tuy nhiên, Samsung tiếp tục sử dụng màn hình bóng với màu sắc sống động hơn. Kiểu màn hình này tạo cảm giác hình ảnh rực rỡ và bắt mắt hơn rõ rệt.

Sự khác biệt càng dễ nhận thấy khi đặt hai thiết bị dưới ánh sáng ngoài trời. Màn hình iPhone Duo có xu hướng trông hơi mờ và thiếu độ trong trẻo do lớp phủ chống phản chiếu. Trong khi đó, màn hình bóng của Galaxy Z Fold 8 mang lại cảm giác hiển thị sắc nét và nổi bật hơn.

Camera selfie ẩn dưới màn hình của iPhone Duo là điểm Apple làm tốt hơn. Ảnh: PhoneArena

Dù một bộ phận người dùng thích màn hình phủ mờ vì khả năng hạn chế phản chiếu và cảm giác sử dụng đặc trưng, tuy nhiên, Apple đáng lẽ nên cung cấp đây như một tùy chọn, thay vì biến nó thành lựa chọn duy nhất trên iPhone Duo.

Vấn đề nứt màn hình iPhone Duo vẫn là dấu hỏi lớn

Ngoài những khác biệt về thiết kế, iPhone Duo vẫn phải đối mặt với một vấn đề đáng lo ngại hơn: bê bối nứt màn hình, thường được cộng đồng gọi là "Crackgate".

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người dùng thực sự gặp phải tình trạng này và liệu số thiết bị bị ảnh hưởng có đúng là rất nhỏ như tuyên bố của Apple hay không. Quan trọng hơn, giới công nghệ vẫn chưa thể xác định liệu đây chỉ là sự cố xuất hiện trên một số lô sản phẩm ban đầu hay có nguy cơ tiếp diễn trong tương lai.

Đối với một thiết bị có giá bán lên tới hàng nghìn USD, độ bền màn hình và bản lề là những yếu tố đặc biệt quan trọng. Người mua không chỉ kỳ vọng một thiết kế cao cấp mà còn cần sự an tâm khi sử dụng lâu dài.

(Theo PhoneArena, 9to5mac)