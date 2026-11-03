TikTok tham vọng xây dựng 'siêu ứng dụng'

TikTok đang từng bước thay đổi mô hình hoạt động khi liên tục bổ sung những dịch vụ vượt ra ngoài lĩnh vực mạng xã hội. Theo TechCrunch, nền tảng này đang phát triển theo hướng trở thành một siêu ứng dụng, nơi người dùng có thể giải trí, mua sắm, tìm kiếm thông tin và thực hiện nhiều giao dịch mà không cần chuyển sang dịch vụ khác.

Động thái mới nhất là việc TikTok giới thiệu Must Eat, tính năng gợi ý nhà hàng dựa trên nội dung do cộng đồng chia sẻ. Công cụ này tổng hợp dữ liệu từ hơn 40 triệu bài đăng và bình luận để xây dựng danh sách những địa điểm ăn uống được quan tâm.

TikTok giới thiệu tính năng Must Eat, giúp người dùng khám phá nhà hàng và địa điểm ăn uống thông qua nội dung cộng đồng. Ảnh: TikTok.

Người dùng có thể tìm kiếm nhà hàng theo thành phố, loại ẩm thực, mức giá, đánh giá và vị trí. Thay vì xem một video giới thiệu món ăn rồi chuyển sang Google Maps để tìm địa chỉ, TikTok muốn người dùng thực hiện toàn bộ quá trình khám phá ngay trên nền tảng.

Việc ra mắt Must Eat cũng đưa TikTok vào cuộc cạnh tranh trực tiếp hơn với Google Maps và Yelp. Đây là những dịch vụ lâu nay giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin địa điểm, đánh giá nhà hàng và hỗ trợ người dùng lựa chọn nơi ăn uống.

Tuy nhiên, tham vọng của TikTok không dừng ở lĩnh vực ẩm thực. Bloomberg từng đưa tin hồi tháng 8 rằng công ty đang phát triển tính năng cho phép chuyển tiền thông qua tin nhắn riêng tư. Nếu được triển khai, dịch vụ có thể sử dụng TikTok Pay, hệ thống thanh toán đã được tích hợp với TikTok Shop tại một số thị trường Đông Nam Á.

TikTok đang mở rộng sang lĩnh vực thanh toán và dịch vụ tài chính, hướng đến hệ sinh thái tiện ích đa dạng hơn. Ảnh: TikTok.

Trước đó, Reuters cho biết TikTok đã nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động công nghệ tài chính tại Brazil, hướng đến việc cung cấp dịch vụ thanh toán và cho vay. Dù những kế hoạch này chưa đồng nghĩa với việc chuyển tiền trực tiếp đã được triển khai rộng rãi, chúng cho thấy công ty đang quan tâm đến lĩnh vực tài chính bên cạnh thương mại điện tử.

TikTok Shop hiện là một trong những nền tảng quan trọng nhất trong chiến lược mở rộng của công ty. Sau khi bắt đầu thử nghiệm năm 2021 và gia nhập thị trường Mỹ năm 2023, dịch vụ này nhanh chóng phát triển nhờ khả năng kết hợp nội dung giải trí với hoạt động bán hàng.

Theo dữ liệu eMarketer được TechCrunch dẫn lại, doanh số TikTok Shop tại Mỹ tăng 407% trong năm 2024 và tiếp tục tăng 108% năm 2025, đạt 15,82 tỷ USD. Nền tảng được ước tính chiếm 18,2% thị trường thương mại xã hội tại Mỹ trong năm 2025, với dự báo tăng lên 24,1% vào năm 2027.

TikTok Shop trở thành động lực quan trọng trong chiến lược phát triển thương mại điện tử của nền tảng. Ảnh: Getty Images.

Ngoài mua sắm, TikTok còn muốn tham gia sâu hơn vào lĩnh vực du lịch. Tháng 5/2026, công ty ra mắt TikTok GO tại Mỹ, cho phép người dùng khám phá khách sạn, điểm tham quan và các hoạt động trải nghiệm thông qua video, kết quả tìm kiếm và trang địa điểm.

Khi tìm thấy một điểm đến phù hợp, người dùng có thể xem thông tin, kiểm tra tình trạng còn chỗ và tiến hành đặt dịch vụ ngay trong ứng dụng. Đây là bước tiến đáng chú ý bởi TikTok không chỉ giới thiệu địa điểm mà còn tìm cách chuyển sự quan tâm của người xem thành giao dịch thực tế.

Mảng thể thao cũng được mở rộng. Trong mùa World Cup 2026, TikTok triển khai khu vực nội dung chuyên biệt, tích hợp tỷ số, lịch thi đấu, bảng xếp hạng và những video nổi bật. Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến giải đấu mà không cần mở thêm ứng dụng thể thao.

TikTok mở rộng trải nghiệm người dùng sang lĩnh vực du lịch và thể thao, tích hợp nhiều tiện ích ngay trong ứng dụng. Ảnh: TikTok.

Ở lĩnh vực giải trí, TikTok phát triển các trò chơi đơn giản, nội dung phim ngắn nhiều tập và khả năng nghe nhạc trực tiếp thông qua hợp tác với Apple Music. Công ty còn giới thiệu PineDrama, ứng dụng dành cho những bộ phim có thời lượng mỗi tập khoảng một phút.

Sự mở rộng này đưa TikTok tiến gần hơn đến mô hình của WeChat tại Trung Quốc, nơi nhắn tin, thanh toán, mua sắm và nhiều dịch vụ khác cùng tồn tại trong một hệ sinh thái.

Điểm khác biệt nằm ở cách TikTok tận dụng video làm trung tâm. Một nội dung được quan tâm có thể dẫn người xem đến nhà hàng, sản phẩm hoặc điểm du lịch. Từ đó, nền tảng tìm cách cung cấp ngay công cụ tìm kiếm, đặt dịch vụ và thanh toán để hoàn tất nhu cầu phát sinh.

Dù vậy, trở thành siêu ứng dụng không phải mục tiêu dễ dàng. TikTok sẽ phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp đã có vị thế trong thương mại điện tử, tìm kiếm, du lịch và tài chính. Việc mở rộng sang thanh toán còn đặt ra những yêu cầu khắt khe về bảo mật dữ liệu, an toàn giao dịch và quy định tại từng thị trường.

TikTok từng bước hướng đến mô hình siêu ứng dụng, kết hợp giải trí, mua sắm và nhiều dịch vụ trực tuyến. Ảnh: Tech Times.

Nếu chiến lược thành công, TikTok có thể thay đổi đáng kể cách người dùng sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Thay vì chỉ dành thời gian xem video, họ có thể thực hiện nhiều hoạt động thường ngày trên cùng một nền tảng. Tuy nhiên, khả năng biến lượng người dùng khổng lồ thành một hệ sinh thái dịch vụ bền vững vẫn là bài toán lớn mà TikTok phải giải quyết.