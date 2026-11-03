Người dùng Binance rút ròng 3,64 tỷ USD sau sự cố an ninh mạng

Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới bị tấn công mạng với giá trị thiệt hại lớn. Ảnh: Canva

Ngày 2-11, Binance cho biết đã xử lý 4,649 tỷ USD tiền rút và 1,01 tỷ USD tiền nạp. Sau đợt tăng đột biến ban đầu, khối lượng rút tiền đã giảm và ổn định trở lại.

Trước đó, sàn giao dịch này tạm dừng dịch vụ rút tiền để xử lý sự cố, sau đó khôi phục theo từng giai đoạn, ưu tiên mạng lưới Bitcoin. Binance cho biết mỗi mạng lưới và cặp tài sản đều phải trải qua các bước kiểm tra về tính ổn định và bảo mật trước khi mở lại.

Ngày 29-10, Binance thông báo trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng. Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, tin tặc đã chuyển khoảng 6,36 tỷ USD khỏi các ví của sàn trên 10 blockchain, phần lớn trong khoảng 20 phút. Một số chuyên gia đánh giá đây có thể là vụ trộm tài sản số lớn nhất từ trước đến nay.

Binance cho biết đã dành hơn 6,34 tỷ USD nguồn lực tài chính để bù đắp thiệt hại, trong đó khoảng 95% tổng tài sản bị ảnh hưởng đã được bù đắp. Sàn cũng phối hợp với các đối tác phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan và tiếp tục truy tìm số tài sản còn lại.

Theo Tổng Giám đốc điều hành Richard Teng, một ví nóng kết nối Internet của Binance đã bị ảnh hưởng. Công ty đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn và cơ quan thực thi pháp luật để điều tra vụ việc.