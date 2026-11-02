Apple ra mắt MacBook Pro M6 và iMac M6 sở hữu hiệu năng AI ấn tượng

Hãng hướng đến khả năng chạy các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị, hỗ trợ công việc sáng tạo và cải thiện trải nghiệm sử dụng mỗi ngày. Bài viết sau sẽ giúp bạn khám phá chi tiết hơn về bộ đôi sản phẩm này.

Apple ra mắt MacBook Pro M6 và iMac M6 với hiệu năng vượt trội

Apple tập trung cải thiện khả năng xử lý AI ngay trên các thiết bị. Cách tiếp cận này mở ra nhiều ứng dụng thực tế, từ chỉnh sửa hình ảnh, xử lý video đến hỗ trợ lập trình và làm việc với mô hình ngôn ngữ lớn.

MacBook Pro M6 nâng cấp CPU, GPU và khả năng xử lý AI

MacBook Pro M6 trang bị CPU 12 lõi, GPU 12 lõi có Neural Accelerators trên từng lõi, hỗ trợ tăng tốc các tác vụ AI và đồ họa. Apple cho biết GPU mang lại hiệu năng cao hơn tối đa 30% và hệ thống Neural Engine 16 lõi kép đạt tốc độ xử lý nhanh gấp 1.9 lần so với thế hệ chip M5 tiền nhiệm.

Những cải tiến này cho phép người dùng thường xuyên chỉnh sửa ảnh, dựng video, thiết kế đồ họa hoặc phát triển phần mềm hiệu quả. Khi làm việc với hình ảnh có độ phân giải cao, các công cụ nâng cấp ảnh bằng AI có thể xử lý nhanh hơn. Với lập trình viên, quá trình biên dịch mã nguồn cũng được hưởng lợi từ năng lực CPU.

iMac M6 hướng đến người làm việc và sáng tạo tại nhà

iMac M6 tập trung vào trải nghiệm máy tính để bàn gọn gàng. Sản phẩm tiếp tục sử dụng thiết kế tất cả trong một với màn hình Retina 24 inch độ phân giải 4.5K, độ sáng 500 nit và dải màu rộng P3. Màn hình tích hợp sẵn trong thân máy giúp giảm số lượng thiết bị cần bố trí trên bàn.

iMac M6 có cấu hình CPU tối đa 12 lõi và GPU tối đa 12 lõi. Với người chỉnh sửa ảnh, cắt dựng video hoặc xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc, những nâng cấp này có thể giúp quy trình làm việc liền mạch. Riêng các tác vụ AI, máy iMac hỗ trợ chạy mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ, tùy thuộc vào quy mô tham số và phần mềm tương thích.

Apple ra mắt MacBook Pro M6 và iMac M6 cùng hệ sinh thái AI mới

Cả MacBook Pro M6 và iMac M6 đều được giới thiệu cùng macOS 27, hệ điều hành tích hợp các công cụ AI sâu hơn vào quy trình sử dụng máy tính. Nổi bật là trợ lý ảo Siri tích hợp sâu Apple Intelligence với khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, giao tiếp tự nhiên và thực hiện linh hoạt các chuỗi tác vụ giữa nhiều ứng dụng.

Apple Intelligence cũng được mở rộng trong các ứng dụng quen thuộc. Safari có thể tự động sắp xếp tab theo chủ đề và hỗ trợ theo dõi thay đổi trên website, ứng dụng. Những thay đổi này hướng đến việc giảm thao tác thủ công, đặc biệt hữu ích với người thường xuyên xử lý nhiều tài liệu, tìm kiếm thông tin hoặc chỉnh sửa nội dung.

Đáng chú ý, hãng nhấn mạnh khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị nhằm tăng cường quyền riêng tư. Một số chức năng có thể cần kết nối mạng, tài khoản phù hợp hoặc phụ thuộc vào ngôn ngữ, khu vực và phiên bản phần mềm.

Apple ra mắt MacBook Pro M6 và iMac M6 khi nào?

MacBook Pro M6 và iMac M6 được công bố chính thức vào ngày 27/10/2026 và mở đặt trước từ ngày 28/10/2026 tại các thị trường được hỗ trợ. Sản phẩm sẽ đến tay người dùng từ ngày 06/11/2026. Việc lựa chọn giữa hai dòng máy vì vậy nên dựa trên thói quen sử dụng và môi trường làm việc thực tế.

Với MacBook Pro M6, thiết bị hướng đến người thường xuyên làm việc di động, cần xử lý nhiều ứng dụng và duy trì công việc trong thời gian dài. Trong khi đó, iMac M6 phù hợp với người muốn xây dựng không gian làm việc cố định, phục vụ học tập, công việc văn phòng hoặc sáng tạo nội dung.

MacBook Pro M6 và iMac M6 sở hữu hiệu năng AI ấn tượng, mở ra thêm lựa chọn cho người dùng cần thiết bị phục vụ công việc và sáng tạo nội dung. Khả năng xử lý AI được cải thiện nhằm hỗ trợ làm việc hiệu quả. Bạn hãy đăng ký ngay để trở thành một trong những người sở hữu sớm các thiết bị với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Nguồn: CellphoneS