Nhiều người bất ngờ khi iPhone Duo bị cắt giảm 3-4 triệu đồng linh kiện

Một blogger nổi tiếng trong lĩnh vực tháo lắp linh kiện điện tử từ Trung Quốc đã thực hiện một bài so sánh chi tiết giữa phiên bản iPhone Duo dành cho thị trường nước này và Mỹ. Kết quả so sánh này đã khiến nhiều cư dân mạng cho rằng Apple đã cắt giảm chi phí ở phiên bản dành cho Trung Quốc.

iPhone Duo bán ra tại Trung Quốc bị cắt giảm một số tính năng?

Theo blogger Yang Changshun, phiên bản iPhone Duo tại Trung Quốc thiếu một số linh kiện quan trọng như mô-đun liên lạc vệ tinh, ăng-ten Wi-Fi 6GHz, mạch sạc không dây 25W và các linh kiện tần số vô tuyến tương ứng. Nhiều người dùng đã tính toán rằng giá trị của các bộ phận bị thiếu này dao động từ 800 đến 1000 nhân dân tệ (3-4 triệu đồng), cho thấy phiên bản Trung Quốc bị thiệt hại ra sao.

Apple đối xử bất công với người dùng iPhone Duo tại Trung Quốc?

Mặc dù vậy, sau khi các chuyên gia trong ngành kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện rằng thông tin này đã bị hiểu sai. Apple không đơn phương cắt giảm cấu hình phần cứng để tiết kiệm chi phí cho phiên bản Trung Quốc. Thực tế, thông tin cho rằng phiên bản này không có chip UWB đã bị bác bỏ hoàn toàn, vì trang web của Apple tại Trung Quốc khẳng định rằng iPhone Duo phiên bản Trung Quốc vẫn được trang bị chip công nghệ siêu băng rộng thế hệ thứ hai.

Hình ảnh so sánh bo mạch của iPhone Duo bán ra tại Trung Quốc và Mỹ.

Các khác biệt về chức năng giữa hai phiên bản chủ yếu xuất phát từ các quy định tại Trung Quốc. Ví dụ, phiên bản Mỹ có khả năng gửi tín hiệu cấp cứu SOS và chia sẻ vị trí ở những khu vực không có tín hiệu từ trạm mặt đất. Mặc dù phiên bản Trung Quốc cũng có mô-đun phần cứng tương ứng, nhưng do quy định về liên lạc trong nước, các dịch vụ này không thể được kích hoạt.

Về chức năng Wi-Fi 6GHz, phiên bản Trung Quốc chỉ có thể sử dụng hai băng tần 2,4GHz và 5GHz do các quy định quản lý tần số vô tuyến, dẫn đến tốc độ truyền tải mạng không dây thấp hơn so với phiên bản Mỹ.

Cuối cùng, sự khác biệt về công suất sạc không dây cũng đáng chú ý. Phiên bản sạc không dây MagSafe của Trung Quốc chỉ đạt tối đa 15W, trong khi phiên bản Mỹ có thể đạt 25W. Sự khác biệt này là do quy định về tần số sạc không dây tại Trung Quốc, không phải do Apple cố tình cắt giảm cấu hình phần cứng.

Trang thông số kỹ thuật của iPhone Duo tại Trung Quốc.

Thông tin này đã làm sáng tỏ nhiều hiểu lầm xung quanh phiên bản iPhone Duo dành cho thị trường Trung Quốc, khẳng định rằng Apple vẫn giữ nguyên chất lượng sản phẩm của mình.