Hàn Quốc chi 14,9 tỷ USD phát triển AI, tăng tốc cuộc đua công nghệ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 2-11, phát biểu trước Quốc hội, ông Lee kêu gọi các nghị sĩ thông qua dự thảo ngân sách trước hạn chót ngày 2-12. Chính phủ dự kiến tận dụng nguồn thu thuế tăng thêm từ ngành bán dẫn để đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới, đồng thời cải thiện đời sống người dân.

Một trọng tâm là khoản chi 21.300 tỷ won dành cho AI, bao gồm phát triển bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI. Trong đó, Hàn Quốc dự kiến chi 4.700 tỷ won để phát triển các mô hình AI trong nước, 2.000 tỷ won mở rộng hạ tầng sản xuất bán dẫn và 500 tỷ won thúc đẩy ứng dụng AI vật lý trong các lĩnh vực như robot, máy móc tự hành và sản xuất.

Chi nghiên cứu và phát triển dự kiến tăng lên mức kỷ lục 39.500 tỷ won, trong đó 13.800 tỷ won dành cho 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược. Chính phủ cũng bố trí 2.800 tỷ won cho năng lượng tái tạo và mở rộng chương trình hỗ trợ xe điện lên quy mô 430.000 chiếc.

Về quốc phòng, ngân sách dự kiến tăng 8,2%, lên 73.300 tỷ won. Chính phủ đặt mục tiêu đẩy nhanh trang bị vũ khí hiện đại, phát triển tiêm kích KF-21, tăng ứng dụng AI, robot và thiết bị bay không người lái, đồng thời hoàn tất chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ về Hàn Quốc trong nhiệm kỳ của ông Lee.

Bên cạnh đó, dự thảo dành 33.000 tỷ won cho phát triển vùng, 43.300 tỷ won cho các chương trình dành cho thanh niên và 11.600 tỷ won cho văn hóa, thể thao và du lịch.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu đang gây tranh luận về tính bền vững tài khóa. Đảng đối lập Quyền lực Nhân dân đề nghị sử dụng thêm nguồn thu tăng đột biến để giảm nợ công, trong khi đảng cầm quyền Dân chủ cho rằng đầu tư dài hạn là cần thiết để duy trì tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.