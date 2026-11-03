iOS 27.3 sắp ra mắt, hé lộ hai thay đổi đáng chú ý trên iPhone

Theo thông tin từ nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, bản beta của iOS 27.3 lẽ ra đã được phát hành vào tuần trước, cụ thể là vào thứ Ba, ngày 27/10 hoặc thứ Tư, ngày 28/10. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bản beta vẫn chưa xuất hiện. Apple đã thông báo rằng bản beta đầu tiên sẽ ra mắt trong tháng 10, nhưng do tháng 10 đã đi qua, nhiều khả năng công ty sẽ tung ra iOS 27.3 beta vào tuần đầu tiên của tháng 11.

iOS 27.3 sẽ được phát hành chính thức vào khoảng giữa tháng 12.

Lịch phát hành của Apple trong năm nay có phần khác biệt so với các năm trước. Thông thường, iOS 27.1 được phát hành vào tuần cuối cùng của tháng 10, nhưng năm nay, iOS 27.2 đã ra mắt đúng vào thời điểm đó. Lý do cho sự thay đổi vì Apple được cho là dành riêng iOS 27.1 cho dòng iPhone Duo, khiến các dòng iPhone khác không được trải nghiệm phiên bản này. Kết quả là, các bản cập nhật trong chu kỳ này đều diễn ra sớm hơn một phiên bản so với lịch trình thông thường.

Dự kiến, bản beta của iOS 27.3 sẽ ra mắt vào ngày 2/11, với các bản phát hành tiếp theo diễn ra cách nhau hai tuần, sau đó sẽ tăng lên một tuần một lần. Phiên bản cuối cùng được kỳ vọng sẽ ra mắt vào giữa tháng 12 nhằm đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho kỳ nghỉ Giáng sinh.

Chờ đợi gì ở iOS 27.3?

Về tính năng, hai điểm nổi bật được dự đoán trong iOS 27.3 là sự mở rộng ngôn ngữ cho Siri AI và sự trở lại của ứng dụng Sức khỏe được thiết kế lại. Theo thông báo từ Apple, tiếng Việt nằm trong danh sách các ngôn ngữ sẽ được bổ sung cho Siri AI vào cuối năm 2026, nhưng vẫn chưa rõ liệu iOS 27.3 có giải quyết vấn đề này hay không.

Apple đã bỏ qua iOS 27.1 cho các mẫu iPhone thông thường khi dành riêng cho iPhone Duo.

Trong khi đó, ứng dụng Sức khỏe mới, đã xuất hiện trong các bản beta của iOS 27.2 nhưng không được đưa vào phiên bản chính thức, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thông tin thiết thực hơn cho người dùng. Ứng dụng này bao gồm video, văn bản và hình ảnh, cùng với các bài tập và động tác giãn cơ, cũng như khả năng phân tích tuổi sinh học dựa trên dữ liệu sức khỏe từ Apple Watch.

Khi bản beta đầu tiên được phát hành, người dùng sẽ có cái nhìn rõ hơn về các tính năng mới của iOS 27.3. Trong khi đó, Apple cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho iOS 28 nhằm mở ra một chương mới trong hành trình phát triển phần mềm của hãng.