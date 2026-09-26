Phường Hải Châu khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng

UBND phường Hải Châu khen thưởng 2 tập thể có đóng góp tích cực vào thành công chung của địa phương tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026. Ảnh: THÀNH DANH

Diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2026 với 25 môn thi đấu, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng mang đến không khí thi đua sôi nổi trên khắp địa bàn.

Trong số các địa phương góp mặt, phường Hải Châu hưởng ứng tích cực khi tham gia tranh tài ở 20 môn, phân môn gồm: cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng đá futsal nữ, việt dã, kéo co, đẩy gậy, pickleball, võ cổ truyền, vovinam, bi sắt, bóng chuyền nữ bãi biển, bóng đá nam bãi biển, điền kinh, karate, taekwondo, bóng rổ nam, bơi, billiards và cầu lông.

Trong quá trình tham gia, các đoàn, đội tuyển, huấn luyện viên và vận động viên của phường Hải Châu chấp hành nghiêm điều lệ đại hội, điều lệ thi đấu từng môn, các quy định chuyên môn và sự điều hành của ban tổ chức. Vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; bảo đảm đúng thời gian, địa điểm và yêu cầu chuyên môn.

Các cá nhân xuất sắc được UBND phường Hải Châu khen thưởng. Ảnh: THÀNH DANH

Khép lại các cuộc tranh tài, phường Hải Châu xuất sắc xếp thứ Nhất trên bảng xếp hạng toàn đoàn với 705 điểm (27 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc, 39 Huy chương Đồng). Để đạt kết quả ấn tượng này, địa phương đã xếp Nhất toàn đoàn ở nhiều môn thi đấu gồm: cờ vua, cờ tướng, bi sắt, bóng rổ và bơi; đồng thời có nhiều môn nằm trong top 3 đoàn dẫn đầu.

Thành tích đạt được khẳng định sự phát triển của phong trào thể dục - thể thao địa phương; cho thấy sự đầu tư đúng hướng cũng như tiềm năng, chiều sâu trong công tác đào tạo, huấn luyện của phường Hải Châu.

UBND phường Hải Châu khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: THÀNH DANH

Tại hội nghị tổng kết, UBND phường Hải Châu khen thưởng 2 tập thể có đóng góp tích cực gồm Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Công an phường, đồng thời tặng giấy khen cho 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.