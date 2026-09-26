Người hâm mộ Việt Nam không được xem FIFA ASEAN Cup 2026

Đến ngày 26/9 - thời điểm thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu trận đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026 - vẫn không có nhà đài nào nắm giữ bản quyền phát sóng giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam. Theo thông tin mà Báo Điện tử VTC News có được, tất cả đơn vị đàm phán với công ty khai thác bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 đều không thành công.

Thỏa thuận giữa đôi bên chưa thể đạt được và ít nhất cho đến hết lượt trận đầu tiên, người hâm mộ sẽ không được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sóng truyền hình.

Đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Được biết chi phí sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 ở mức rất cao. Theo các tờ báo thể thao uy tín tại Thái Lan, nước này được chào mời mua bản quyền ở mức 3 triệu USD, giảm về 2,6 triệu USD và thời điểm này là 2 triệu USD.

Tuy nhiên, các nhà đài Thái Lan xác định rằng mức giá 2 triệu USD vẫn không hợp lý và cơ hội thu hồi vốn gần như không có. Do đó, họ từ chối chi số tiền này.

Hiện Bangladesh, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Lào, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore và Australia sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, với sự tham dự của 14 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách mời.

Giải đấu được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino công bố ngày 26/10/2025, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo FIFA, mục tiêu của giải là tạo thêm những trận đấu bóng đá quốc tế chất lượng cao, tăng cường đoàn kết khu vực và tạo ra cơ hội cho người hâm mộ tiếp cận với môn thể thao vua.

Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup không thay thế ASEAN Cup truyền thống. Đây là hai giải đấu riêng biệt, khác nhau về đơn vị tổ chức, thời điểm thi đấu, thành phần tham dự và thể thức.