Tuyển Việt Nam - Tuyển Philippines: Khẳng định đẳng cấp ở FIFA ASEAN Cup

Chiến thắng để chiếm đỉnh bảng

Trong bối cảnh chỉ có đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chung kết, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Philippines để tạo lợi thế. Việc giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân không chỉ tạo đà tâm lý thuận lợi mà còn là lời khẳng định cho vị thế của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng mở màn tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: AFC

Tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với sự tự tin rất lớn từ chức vô địch ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik vẫn giữ lại bộ khung quen thuộc, kết hợp với những cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chất lượng.

Tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, Những chiến binh sao vàng lần lượt đối đầu Philippines, Thái Lan và Pakistan. Đội nhất bảng giành vé vào trận chung kết tranh chức vô địch. Đội nhì bảng chơi trận tranh hạng ba. Đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là Thái Lan. So với ASEAN Cup 2026, đội hình lần này của Thái Lan khác hẳn khi họ triệu tập Chanathip, Supachok và Supachai.

"Tôi muốn cùng đội tuyển việt Nam hướng đến những thử thách mới hơn, khát khao hơn ở FIFA ASEAN Cup 2026" - HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam là một chiến thắng thuyết phục trước Philippines để làm bàn đạp cho trận đại chiến với Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B vào ngày 29/9.

Chờ những bất ngờ từ HLV Kim Sang-sik

Trận đấu này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếp tục chờ đợi HLV Kim Sang-sik sẽ đưa ra một đội hình bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Philippines đến với FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ có những thay đổi lớn so với lực lượng ở ASEAN Cup 2026. HLV Carles Cuadrat đã gọi 14 cầu thủ mới tham dự giải đấu nhằm thay đổi thành tích. Ngoài 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và Mỹ, đội hình hiện tại của Philippines cũng tỏ ra giàu kinh nghiệm hơn hẳn. Nổi bật là bộ đôi tiền đạo Bjorn Kristensen (KFUM Oslo, Na Uy) và Sebastian Rasmussen (Hobro IK, Đan Mạch).

Đoàn quân của HLV Cuadrat rõ ràng đã khác rất nhiều so với hình ảnh chắp vá ở hai giải đấu vừa qua. Philippines có thêm chiều sâu, thêm kinh nghiệm và nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài để tạo ra thử thách thực sự cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều sự bổ sung chất lượng, nhưng The Azkals vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Những chiến binh sao vàng.

Theo thống kê, trong 12 năm qua tính từ AFF Cup 2014, Philippines chưa từng thắng Việt Nam. Họ để thua tới 6 trận và chỉ có được 1 trận hòa, sau 7 lần đối đầu giữa hai đội. Trong lần gặp nhau gần nhất, Philippines đã cầm hòa tuyển Việt Nam 1 - 1 trên sân nhà ở vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 thiếu vắng khá nhiều trụ cột quan trọng như Quang Hải, Thành Chung và Đoàn Văn. Hiện tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức vẫn phải tập riêng tại Indonesia và khả năng ra sân trong đấu trận với U23 Philippines còn bỏ ngỏ.

“Các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều sẽ là những lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi chú trọng nhiều hơn vào sự trẻ trung của họ” - HLV Kim Sang-sik nhận xét về những gương mặt mới ở đội tuyển Việt Nam.

Những khoảng trống về mặt nhân sự được khỏa lấp bằng nhóm cầu thủ Việt kiều và nhập tịch mới. Bên cạnh bệ phóng của các ngôi sao nhập tịch gốc Brazil như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc, sự trở lại của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh cùng các tân binh chất lượng như Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng hứa hẹn mang đến cho HLV Kim Sang-sik nhiều giải pháp chiến thuật đột biến.

Không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu, tuyển Việt Nam chỉ có 1 buổi tập tại Hà Nội cùng 2 buổi tập tại Indonesia. Nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ ưu tiên những cầu thủ có phong độ và thể trạng tốt nhất và lối chơi quen thuộc cho trận ra quân để hướng đến chiến thắng mở màn.

Chiến thắng trước Philippines không phải là điều đáng bàn với đội tuyển Việt Nam. Điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi chỉ là HLV Kim Sang-sik sẽ xoay chuyển đội hình thế nào với những sự vắng mặt ở hàng thủ lẫn tuyến giữa.

Do vậy, Bùi Hoàng Việt Anh nhiều khả năng sẽ là phương án được phù hợp để thay thế ở vị trí trung tâm của Nguyễn Thành Chung. Ở hậu vệ biên, không ngoại trừ khả năng Cao Pendant Quang Vinh sẽ được thế chỗ Văn Vỹ.

Tuyến giữa được cho là bài toán khiến chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu nhất. Việc Quang Hải vắng mặt và Hoàng Đức chưa đạt trạng thái tốt nhất mở ra cơ hội cho những gương mặt khác thể hiện. Đây cũng có thể là thời điểm một nhân tố mới ghi dấu ấn trong đội hình của HLV Kim Sang-sik. Lê Phạm Thành Long và Võ Hoàng Minh Khoa có thể được trao cơ hội ở trung tâm hàng tiền vệ. Thành Long thiên về tranh chấp, thu hồi bóng, còn Minh Khoa có xu hướng hỗ trợ tấn công.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng đảm nhận vai trò cao nhất trên tuyến đầu. Ở hành lang phải, Đỗ Hoàng Hên có thể được lựa chọn nhờ khả năng hoạt động rộng và thể hiện sức mạnh từ những cú sút xa. Cánh đối diện nhiều khả năng thuộc về Nguyễn Đình Bắc. Chân sút trẻ của Công an Hà Nội là một trong những phương án tạo đột biến đáng chú ý của tuyển Việt Nam.

Liệu tuyển Việt Nam sẽ trình diễn một lối chơi giàu sức tấn công hơn nữa với những nhân tố mới trẻ trung trên hàng công như Khoa Ngô hay Williams Minh Hoàng?

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Liệu HLV Kim Sang-sik sẽ dành bất ngờ nào cho người hâm mộ trong trận ra quân với Philippines?

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son.

Philippines: Mendoza, Paul Tabinas, Scott Woods, Jefferson Tabinas, Sato, Sandro Reyes, Cole Mrowka, Manny Ott, Andre Leipold, Gayoso, Rasmussen.