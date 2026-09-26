Trực tiếp Thái Lan vs Pakistan

Thái Lan có lực lượng mạnh hơn so với ASEAN Cup 2026 và được kỳ vọng giành trọn ba điểm trước Pakistan.

Thái Lan gặp Pakistan lúc 16h ngày 26/9 trên sân Sijalak Harupat, Bandung. Khoảng cách giữa hai đội khá lớn khi Thái Lan đứng hạng 94 FIFA, còn Pakistan xếp thứ 198 theo bảng xếp hạng gần nhất.

Với tương quan ấy, ba điểm gần như là yêu cầu bắt buộc với thầy trò HLV Anthony Hudson. Bảng B còn có Việt Nam và Philippines, trong khi chỉ đội đứng đầu giành quyền vào chung kết, nên một cú sẩy chân trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng có thể khiến Thái Lan sớm rơi vào thế bất lợi.

So với ASEAN Cup hồi tháng 8, “Voi chiến” bước vào giải với lực lượng tốt hơn rõ rệt. Supachok Sarachat, Teeraphat Pruethong, Nicholas Mickelson cùng nhóm trụ cột trong nước như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Supachai Chaided hay Teerasak Poeiphimai đều góp mặt. Jonathan Khemdee là tổn thất đáng kể khi chấn thương đầu gối và phải rút khỏi danh sách.

Thái Lan cần nhiều hơn một chiến thắng

Những buổi tập cuối của Thái Lan tập trung nhiều vào khả năng dứt điểm và cách tiếp cận khung thành. HLV Hudson muốn đội có thêm phương án khi gặp đối thủ lùi sâu, thay vì chỉ kiểm soát bóng nhưng thiếu những tình huống đủ sắc ở khu vực cuối sân.

Đây cũng là vấn đề từng xuất hiện ở ASEAN Cup. Trong hai trận chung kết với Việt Nam, Thái Lan có những thời điểm giữ bóng nhiều nhưng không tạo ra đủ cơ hội rõ ràng để xoay chuyển thế trận.

Lực lượng mạnh hơn tại FIFA ASEAN Cup giúp Hudson có thêm lựa chọn. Chanathip vẫn là người có khả năng điều tiết và tạo đường chuyền quyết định, Supachok mang đến tốc độ và khả năng xử lý ở biên, trong khi Supachai, Teerasak và Jude Soonsup-Bell tạo ra nhiều phương án ở vị trí trung phong.

Vì thế, điều đáng chờ đợi trước Pakistan không chỉ là tỷ số. Thái Lan cần cho thấy họ có thể kéo giãn một hàng thủ chơi thấp, tạo cơ hội đều đặn và kết thúc trận đấu mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc cá nhân.

Lực lượng mạnh hơn tại FIFA ASEAN Cup giúp Thái Lan có thêm lựa chọn.

Pakistan nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn. Đội bóng của Nolberto Solano hiểu rõ chênh lệch về lực lượng và khó có lý do để chơi đôi công ngay từ đầu.

Pakistan không chỉ đến để phòng ngự

Thứ hạng 198 thế giới khiến Pakistan bị xếp cửa dưới, nhưng đội bóng này đã có những kết quả tích cực trong năm 2026. Họ thắng Maldives 3-0, hai lần vượt qua Afghanistan với cùng tỷ số 2-0 và vô địch Diamond Jubilee International Football Tournament hồi tháng 6.

HLV Solano cũng có một số cầu thủ đáng chú ý. Đội trưởng Abdullah Iqbal là trung vệ 24 tuổi từng chơi bóng tại Thụy Điển, trong khi Easah Suliman, Kaleemullah và tài năng trẻ Abdul Samad mang đến thêm kinh nghiệm và sức trẻ cho đội hình.

Dù vậy, quá trình chuẩn bị của Pakistan không hoàn toàn thuận lợi. HLV Solano gặp vấn đề visa và không thể trực tiếp tham gia trại tập huấn trong nước, khiến thời gian ông làm việc với toàn đội trước khi sang Indonesia bị rút ngắn.

Khó khăn ấy càng khiến trận ra quân trở thành thử thách lớn. Pakistan có thể chọn cách kéo thấp đội hình, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội phản công, nhưng để duy trì cự ly trong suốt 90 phút trước một Thái Lan có nhiều cầu thủ kỹ thuật sẽ không dễ dàng.

Anthony Hudson muốn thấy “Voi chiến” cải thiện khả năng tấn công trước những đối thủ chủ động lùi sâu.

Thái Lan vẫn nắm ưu thế rõ rệt về chất lượng cá nhân lẫn chiều sâu đội hình. Nhưng với Hudson, nhiệm vụ không dừng ở việc giành ba điểm.

Sau thất bại ở ASEAN Cup và khi đã có lực lượng tốt hơn trong tay, ông cần chứng minh Thái Lan có thể kiểm soát những trận đấu mà mình được đánh giá cao hơn. Pakistan vì thế là bài kiểm tra vừa đủ trước khi “Voi chiến” bước vào những cuộc đối đầu khó hơn với Việt Nam và Philippines.