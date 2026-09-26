Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/9/2026

Ở tuổi 51, "huyền thoại" thể dục dụng cụ người Uzbekistan Oksana Chusovitina vẫn thực hiện những cú nhảy nhào lộn tranh tài với các vận động viên (VĐV) đáng tuổi con, cháu mình tại ASIAD 20. Sự dẻo dai của Oksana Chusovitina khớp với một câu chuyện khác ở Nhật Bản những ngày này, nơi mái đầu bạc vẫn hiện diện trong các nhà thi đấu, trao huy chương và tham gia vận hành đại hội.