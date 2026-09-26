Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9, sáng mai 27/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/9/2026
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
15h00 ngày 26/9: Bảng B - Pakistan vs Thái Lan
18h30 ngày 26/9: Bảng B - Việt Nam vs Philippines
Lịch thi đấu UEFA Nations League
20h00 ngày 26/9: League B: Group 1 - Slovenia vs Scotland
23h00 ngày 26/9: League C: Group 1 - San Marino vs Phần Lan
23h00 ngày 26/9: League C: Group 3 - Quần đảo Faroe vs Kazakhstan
23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Bulgaria vs Luxembourg
23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Iceland vs Estonia
01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - CH Czech vs Croatia
01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - Anh vs Tây Ban Nha
01h45 ngày 27/9: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Thụy Sỹ
01h45 ngày 27/9: League C: Group 1 - Albania vs Belarus
01h45 ngày 27/9: League C: Group 3 - Slovakia vs Moldova
Lịch thi đấu U21 EURO
22h00 ngày 26/9: Bảng F - Georgia U21 vs Greece U21
22h00 ngày 26/9: Bảng H - Croatia U21 vs Hungary U21
23h00 ngày 26/9: Bảng F - Latvia U21 vs Đức U21
23h00 ngày 26/9: Bảng H - Ukraine U21 vs Thổ Nhĩ Kỳ U21
00h00 ngày 27/9: Bảng F - Malta U21 vs Bắc Ireland U21
Lịch thi đấu Gulf Cup
22h00 ngày 26/9: Bảng A - Kuwait vs Iraq
01h00 ngày 27/9: Bảng A - Oman vs Saudi Arabia.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-26-9-2026/438150.html