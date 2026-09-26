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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/9/2026

Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9, sáng mai 27/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/9/2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 26/9/2026

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

15h00 ngày 26/9: Bảng B - Pakistan vs Thái Lan

18h30 ngày 26/9: Bảng B - Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu UEFA Nations League

20h00 ngày 26/9: League B: Group 1 - Slovenia vs Scotland

23h00 ngày 26/9: League C: Group 1 - San Marino vs Phần Lan

23h00 ngày 26/9: League C: Group 3 - Quần đảo Faroe vs Kazakhstan

23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Bulgaria vs Luxembourg

23h00 ngày 26/9: League C: Group 4 - Iceland vs Estonia

01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - CH Czech vs Croatia

01h45 ngày 27/9: League A: Group 3 - Anh vs Tây Ban Nha

01h45 ngày 27/9: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Thụy Sỹ

01h45 ngày 27/9: League C: Group 1 - Albania vs Belarus

01h45 ngày 27/9: League C: Group 3 - Slovakia vs Moldova

Lịch thi đấu U21 EURO

22h00 ngày 26/9: Bảng F - Georgia U21 vs Greece U21

22h00 ngày 26/9: Bảng H - Croatia U21 vs Hungary U21

23h00 ngày 26/9: Bảng F - Latvia U21 vs Đức U21

23h00 ngày 26/9: Bảng H - Ukraine U21 vs Thổ Nhĩ Kỳ U21

00h00 ngày 27/9: Bảng F - Malta U21 vs Bắc Ireland U21

Lịch thi đấu Gulf Cup

22h00 ngày 26/9: Bảng A - Kuwait vs Iraq

01h00 ngày 27/9: Bảng A - Oman vs Saudi Arabia.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-26-9-2026/438150.html