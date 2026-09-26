Khán giả Việt Nam có thể lỡ FIFA ASEAN Cup

Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam vẫn chưa có lời giải trước giờ tuyển Việt Nam ra quân.

Tính đến trưa ngày 26/9, chưa có đơn vị nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, các bên trong nước chưa đạt thỏa thuận với đơn vị cung cấp bản quyền. Diễn biến này xuất hiện ngay trước trận ra quân của tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 18h30 ngày 26/9.

Trước giải, vẫn có khả năng một thỏa thuận được hoàn tất sát giờ thi đấu. Tuy nhiên, khi trận Việt Nam - Philippines đã ở rất gần, khả năng này ngày càng thu hẹp.

Theo thông tin hiện có, các bên chưa thống nhất được những điều khoản trong quá trình đàm phán. Chi tiết về giá bản quyền và nội dung thương lượng chưa được công bố chính thức.

Vì chưa có đơn vị sở hữu bản quyền, các nhà đài và nền tảng trong nước chưa thể xác nhận việc phát sóng các trận đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong lịch FIFA, giúp các đội có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh. Tuy nhiên, bài toán bản quyền tại Việt Nam vẫn chưa được giải quyết.

Nếu không có thỏa thuận mới vào phút chót, khán giả trong nước có thể không có kênh phát sóng chính thức để theo dõi giải đấu.

Hiện các bên liên quan chưa đưa ra thông báo cuối cùng. Người hâm mộ vẫn phải chờ xác nhận từ từng nhà đài hoặc nền tảng trong nước.