Lammens quá hay

Lammens chơi xuất thần trước Italy. Ảnh: Reuters.

Italy kiểm soát bóng 56%, tung ra 21 cú sút và có tới 16 lần dứt điểm sau giờ nghỉ. Thế nhưng, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước màn trình diễn xuất sắc của Lammens. Thủ môn tuyển Bỉ có 6 pha cứu thua, trong đó 4 lần đến từ những cú sút bên trong vùng cấm. Sofascore chấm Lammens 8,8 điểm, cao nhất trận. Đáng chú ý, chỉ số ngăn chặn bàn thắng của anh lên tới 0,94.

Italy thực tế tạo đủ sức ép để tìm bàn thắng. Đội chủ nhà có 65 lần đưa bóng vào 1/3 cuối sân, 32 lần chạm bóng trong vùng cấm Bỉ và tạo ra 4 cơ hội lớn. Nhưng trong một ngày xuất thần, Lammens đã giúp Bỉ đứng vững.

Moise Kean tung ra 5 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,47 và hai lần buộc thủ môn Bỉ phải trổ tài. Pio Esposito thậm chí bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng. Lammens đặc biệt chắc chắn trong những tình huống Italy chơi bóng trực tiếp. Anh xử lý tốt các đường bóng bổng và phản ứng nhanh khi đối thủ phối hợp ở trung lộ.

Khả năng phân phối bóng của thủ môn này cũng đáng chú ý. Lammens hoàn tất 27/38 đường chuyền, trong đó có 7/18 đường chuyền dài. Anh có thêm 9 lần thu hồi bóng và 51 lần chạm bóng, giúp Bỉ duy trì sự ổn định trong thời điểm chịu sức ép.

Ở phía đối diện, Gianluigi Donnarumma cũng có 6 pha cứu thua, nhưng không thể ngăn Bỉ ghi hai bàn từ những pha phản công nhanh. Mika Godts mở tỷ số ở phút 20 trước khi Dodi Lukebakio ấn định chiến thắng phút 69.

Người hâm mộ cũng chọn thủ môn Bỉ là cầu thủ hay nhất trận với 1.250/3.277 phiếu. Tại Olimpico, có thể nói Lammens đã trực tiếp giữ lại chiến thắng cho Bỉ.

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