Thùy Linh khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Thùy Linh (hạng 32 thế giới) nhập cuộc chủ động bằng những pha bỏ nhỏ và điều cầu sát lưới. Lối chơi này giúp tay vợt Việt Nam sớm tạo khoảng cách 11-6 trước khi bước vào quãng nghỉ.

Thuỳ Linh thắng trận đấu chỉ trong 2 set

Thùy Linh tận dụng tốt cơ hội, duy trì thế trận ổn định và nhanh chóng nâng điểm số lên 16-10, rồi 20-12. Một pha bỏ nhỏ chính xác giúp cô khép lại set đầu với chiến thắng 21-15.

Sang set 2, Thùy Linh tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi dẫn 6-0. Tay vợt Việt Nam phát huy khả năng điều cầu linh hoạt, kết hợp những pha tấn công chéo sân để duy trì khoảng cách an toàn.

Trong khi đó, đại diện Indonesia tiếp tục mắc nhiều lỗi, tạo điều kiện để Thùy Linh dẫn với khoảng cách xa.

Từ điểm số 13-5, Thùy Linh hoàn toàn kiểm soát thế trận và tiến đến match point khi dẫn 20-10, trước khi kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 21-10.

Vượt qua đối thủ sau hai set, Thùy Linh sẽ gặp thử thách lớn ở vòng 1/8 khi đối đầu Chen Yu Fei (Trung Quốc), hạng 4 thế giới, vào lúc 14h00 chiều nay. Trong 3 lần chạm trán trước đây, Thùy Linh đều nhận thất bại trước tay vợt Trung Quốc.

Tại ASIAD 2026, cầu lông Việt Nam tranh tài ở 5 nội dung: Đơn nam (Nguyễn Hải Đăng), đơn nữ (Nguyễn Thùy Linh), đôi nam (Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh), đôi nữ (Phạm Thị Khánh/Phạm Thị Diệu Ly) và đôi nam nữ (Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh).