Dấu son lịch sử trên đất Đồng Nai

Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến hành trình đưa khán giả tìm về xã Thuận Lợi, nơi tọa lạc Di tích lịch sử cấp quốc gia Phú Riềng Đỏ - chiếc nôi của phong trào công nhân cao su miền Đông Nam Bộ.

Gần một thế kỷ trước, giữa đại ngàn cao su bạt ngàn bên dòng suối Làng 3, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở miền Đông đã ra đời vào năm 1929 với 6 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm Bí thư. Chỉ ít tháng sau, ngọn lửa cách mạng bùng cháy mạnh mẽ với cuộc bãi công lịch sử của gần 5 ngàn công nhân đồn điền cao su vào đầu xuân năm 1930, lan tỏa khí thế đấu tranh sục sôi khắp miền Đông.

Đến với Phú Riềng Đỏ hôm nay, qua cuộc trò chuyện chân thực cùng ông Nguyễn Quang Vịnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, khán giả sẽ cảm nhận rõ nét sự chuyển mình mạnh mẽ của những cánh rừng cao su bạt ngàn, nơi truyền thống đấu tranh kiên cường vẫn là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ hôm nay.

Ông Nguyễn Quang Vịnh chia sẻ những thông tin, câu chuyện lịch sử tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Phú Riềng Đỏ, giúp hai MC và khán giả hiểu hơn về những đóng góp, sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Ảnh: Tiến Dũng

Rời vùng đất đỏ cao su, 2 MC Minh Tuyết và Diệu Hiền tiếp tục đưa khán giả đến với Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài, tọa lạc tại phường Bình Phước. Ngay giữa nhịp sống thanh bình của phố thị hôm nay, Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài sừng sững uy nghiêm như một biểu tượng nhắc nhớ khúc tráng ca mùa hè năm 1965.

Đêm 9 rạng sáng 10-6-1965, đòn tiến công táo bạo, quyết liệt của quân và dân ta đã làm chủ hoàn toàn Chi khu quân sự Đồng Xoài, giáng đòn quyết định góp phần làm thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của địch.

Tại đây, qua lời chia sẻ của chị Trần Thị Minh Nhật (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước) cùng những góc máy chân thực, lịch sử như hiện về sống động qua từng kỷ vật, từng mảng phù điêu giàu sức gợi, khơi dậy niềm xúc động sâu sắc.

Chị Trần Thị Minh Nhật giới thiệu đến hai MC và khán giả "Khám phá Đồng Nai" về những giá trị, dấu mốc gắn với Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài. Ảnh: Tiến Dũng

Hai địa danh, hai thời khắc lịch sử cách nhau gần 4 thập kỷ nhưng cùng chung một mạch nguồn thiêng liêng: lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường. Mỗi bước chân trong hành trình là một dịp để chúng ta thấu hiểu hơn giá trị của nền độc lập hôm nay - vốn được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, xương máu của cha ông.

Chương trình truyền hình thực tế Khám phá Đồng Nai tập 15 với chủ đề: Dấu son lịch sử trên đất Đồng Nai, phát sóng vào lúc 10h15 thứ hai, ngày 28-9 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.