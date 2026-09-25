Trung thu yêu thương cho điểm trường vùng cao

Học sinh tại điểm trường thôn Trát nhận quà từ các đơn vị.

Tại các điểm trường, chính quyền địa phương và các đơn vị đã trao nhiều phần quà cho các học sinh; trong đó Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh cùng Câu lạc bộ Kết nối Lào Cai đã trao 150 suất quà cho học sinh điểm trường tại thôn Trát, và 5 suất học bổng cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Hà Hợp.

Không chỉ được nhận quà, các em còn được giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi tập thể, phá cỗ và cùng nhau đón Trung thu trong không khí vui tươi, đoàn kết.

Các em nhỏ tại thôn Hà Hợp nhận quà từ các đơn vị.

Trước đó, chiều 24/9, tại thôn Nà Hẩu, xã Tân Hợp, Chi đoàn Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Phòng tham mưu Công an tỉnh Lào Cai, Đoàn xã và các đơn vị hảo tâm tổ chức thành công chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Cá đơn vị trào quà cho học sinh tại thôn tại thôn Nà Hẩu.

Ngày hội diễn ra sôi nổi, rộn ràng với sự tham gia của khoảng hơn 1.000 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. Tại chương trình, các em nhỏ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi tương tác và rước đèn trung thu rực rỡ sắc màu.

Các em nhỏ tại Nà Hẩu vui đón Trung thu.

Các em nhỏ ở Nà Hẩu vui đón Trung thu.

Dịp này, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã trao tặng 30 suất quà ý nghĩa nhằm khích lệ, động viên các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi cũng được chung vui liên hoan phá cỗ và nhận các phần quà ấm áp từ nhà tài trợ, giúp các em đón một mùa trăng đong đầy tình yêu thương và đầy ý nghĩa.