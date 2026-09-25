Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới doanh nhân Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Sân vận động Long Thành, thành phố Đồng Nai

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành Lê Hoàng Sơn chủ trì làm việc. Ảnh: Nguyệt Hà

Đây là năm thứ 12, công ty phối hợp với các đơn vị tổ chức cho cộng đồng nữ doanh nhân; qua đó tôn vinh vẻ đẹp của những phụ nữ doanh nhân Việt Nam, giúp các nữ doanh nhân có trải nghiệm đẹp, ấn tượng với vùng đất, con người Đồng Nai...

Trong khuôn khổ cuộc thi dự kiến có nhiều hoạt động như trình diễn áo dài, quảng bá du lịch, giới thiệu về Văn miếu Trấn Biên, tham quan Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổ chức các hoạt động cộng đồng, trao tặng 50 phần quà cho trẻ em hoặc người yếu thế khó khăn. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 11-10 tại Sân vận động Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Đại diện Công ty TNHH truyền thông giải trí Bến Thành báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Hà

Sau khi nghe ý kiến các ngành, Chủ tịch UBND phường Long Thành đề nghị, công ty khẩn trương các thủ tục liên quan đến các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, nguồn điện cũng như dự phòng phương án về đảm bảo máy phát điện; bổ sung hoàn chỉnh đề án việc thay đổi địa điểm tổ chức vòng chung kết gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng quy định. Phường Long Thành cam kết trong thẩm quyền của mình sẽ hỗ trợ để chương trình diễn ra đúng ý nghĩa, yêu cầu, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc cũng như ý nghĩa cuộc thi.